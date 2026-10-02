Zidane se presenta donde fue campeón y Francia empata en partidazo frente a Italia

Francia perdió por primera vez puntos en la era de Zinedine Zidane. Después de comenzar su gestión con dos victorias consecutivas, los Bleus empataron 1-1 ante Italia este viernes en el Stade de France, en un partido que los locales tuvieron oportunidades de ganar, pero en el que Gianluigi Donnarumma terminó siendo determinante para la Azzurra.

El encuentro tenía además una carga especial para Zidane: era su primer partido como seleccionador francés en el Stade de France, escenario en el que 28 años atrás había disputado su primer encuentro con Les Bleus y donde en 1998 levantó la Copa del Mundo. Del otro lado estaba Italia, el rival ante el que terminó su carrera como futbolista en la final del Mundial de 2006.

Italia dejó claro desde el inicio que no había viajado a París únicamente para defenderse. Moise Kean tuvo una de las primeras ocasiones importantes y posteriormente llegó incluso a marcar, aunque su anotación fue anulada por fuera de lugar. Francia tardó en encontrar espacios ante el equipo dirigido por Roberto Mancini, que había llegado al encuentro después de golear 4-1 a Turquía.

Sin Kylian Mbappé por lesión, la principal amenaza francesa volvió a ser Michael Olise. El jugador del Bayern Munich rompió finalmente el empate a los 52 minutos, después de una acción con Rayan Cherki, para poner el 1-0 y acercar a Francia a su tercera victoria consecutiva en la Nations League.

Donnarumma se lució con varias atajadas

Los Bleus tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, pero apareció Donnarumma. El arquero italiano respondió ante Désiré Doué y Ousmane Dembélé, manteniendo con vida a una Italia que encontró su premio a los 70 minutos.

Un error de Francia en la salida permitió a los italianos recuperar la pelota y Alessandro Bastoni convirtió el 1-1. La jugada castigó a un equipo francés que no consiguió transformar sus mejores momentos del partido en una ventaja definitiva.

Francia volvió a buscar el triunfo y Donnarumma intervino nuevamente, esta vez ante un disparo de Eduardo Camavinga. El cierre se complicó todavía más para los locales cuando Dayot Upamecano fue expulsado, obligando a los Bleus a disputar los últimos minutos con 10 hombres.

Ambos, en pie de guerra por los Cuartos de Final

El empate dejó a Francia como líder del Grupo 1 de la Liga A con siete puntos, después de sus victorias 1-0 sobre Turquía y Bélgica y el empate ante Italia. La Azzurra llegó a cuatro unidades y se mantiene en la pelea por avanzar a los cuartos de final.

Para Zidane, el 1-1 representó el primer traspié desde que asumió la selección francesa y llegó precisamente en su esperado regreso al Stade de France. Para Italia, significó un punto de peso después de un inicio irregular de la Nations League y ante el líder del sector.