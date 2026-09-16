Boston Bruins Announce 2026 Training Camp Roster
The Boston Bruins have announced their training camp roster.
The forwards on the roster are Joey Abate, Attilio Biasca, Wyatt Bongiovanni, Riley Duran, Mikey Eyssimont, Brendan Gaunce, Morgan Geekie, James Hagens, Brian Halonen, Ivan Ivan, Tanner Jeannot, Mark Kastelic, Marat Khusnutdinov, Sean Kuraly, Elias Lindholm, Dans Locmelis, Fraser Minten, Casey Mittelstadt, Navrin Mutter, David Pastrnak, JJ Peterka, Matt Poitras, Lukas Reichel, Jake Schmaltz, Alex Steeves, Kalle Vaisanen, and Pavel Zacha.
The defensemen consist of Jonathan Aspirot, Will Borgen, Frederic Brunet, Connor Clifton, Ty Gallagher, Max Guenette, Jordan Harris, Loke Johansson, Henri Jokiharju, Hampus Lindholm, Mason Lohrei, Charlie McAvoy, Tobie Paquette-Bisson, Billy Sweezey, Max Wanner, and Nikita Zadorov.
The goalies include Luke Cavallin, Michael DiPietro, Max Lundgren, Jiri Patera, Jeremy Swayman, Simon Zajicek.
Although training camp officially starts today, on-ice sessions begin on Thursday morning.
Bruins general manager Don Sweeney and head coach Marco Sturm will open up camp with a media availability on Wednesday afternoon.
Boston will hold practices at Warrior Ice Arena in Brighton, Mass., on Thursday, Friday, and Saturday before having its first preseason game against the Washington Capitals on Sunday evening at 5 p.m. ET at TD Garden.
Next week, the Bruins will have a morning skate on Tuesday ahead of their second preseason game versus the Philadelphia Flyers at TD Garden, Thursday, Sept. 24 ahead of their third preseason game at Philadelphia, and Friday, Sept. 25 ahead of their final preseason contest at Washington.
Boston will also have practices on Wednesday, Sept. 23, Sunday, Sept. 27, and Monday, Sept. 28.
The team will have one final morning skate on Tuesday, Sept. 29 before opening their 2026-27 season against the New York Rangers at TD Garden at 8 p.m. ET on ESPN.
2026 Boston Bruins Training Camp Roster:
Forwards:
Joey Abate
Attilio Biasca
Wyatt Bongiovanni
Riley Duran
Mikey Eyssimont
Brendan Gaunce
Morgan Geekie
James Hagens
Brian Halonen
Ivan Ivan
Tanner Jeannot
Mark Kastelic
Marat Khusnutdinov
Sean Kuraly
Elias Lindholm
Dans Locmelis
Fraser Minten
Casey Mittelstadt
Navrin Mutter
David Pastrnak
JJ Peterka
Matt Poitras
Lukas Reichel
Jake Schmaltz
Alex Steeves
Kalle Vaisanen
Pavel Zacha
Defensemen:
Jonathan Aspirot
Will Borgen
Frederic Brunet
Connor Clifton
Ty Gallagher
Max Guenette
Jordan Harris
Loke Johansson
Henri Jokiharju
Hampus Lindholm
Mason Lohrei
Charlie McAvoy
Tobie Paquette-Bisson
Billy Sweezey
Max Wanner
Nikita Zadorov
Goaltenders:
Luke Cavallin
Michael DiPietro
Max Lundgren
Jiri Patera
Jeremy Swayman
Simon Zajicek
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