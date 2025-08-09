Racing America Logo

Race Results: 2025 NCTS Mission 176 at Watkins Glen

Joseph Srigley

Danny Hansen, Lumen Digital Agency

Pos

#

Driver

Laps

Diff

1

11

Corey Heim

81

2

19

Daniel Hemric

81

0.202

3

17

Gio Ruggiero

81

0.598

4

52

Stewart Friesen

81

0.992

5

18

Tyler Ankrum

81

1.657

6

7

Sammy Smith

81

4.057

7

98

Ty Majeski

81

4.233

8

45

Connor Zilisch

81

5.406

9

42

Matt Mills

81

5.612

10

34

Layne Riggs

81

6.812

11

1

William Sawalich

81

6.911

12

62

Wesley Slimp

81

7.309

13

88

Matt Crafton

81

8.182

14

26

Dawson Sutton

81

8.444

15

13

Jake Garcia

81

8.782

16

81

Connor Mosack

81

8.840

17

70

Brent Crews

81

11.356

18

76

Spencer Boyd

81

16.063

19

69

Derek White

81

35.958

20

56

Timmy Hill

81

56.487

21

77

Andres Perez De Lara

81

66.579

22

66

Chris Buescher

78

3 laps

23

38

Chandler Smith

77

4 laps

24

9

Grant Enfinger

76

5 laps

25

22

Gian Buffomante

75

6 laps

26

99

Ben Rhodes

68

13 laps

27

33

Frankie Muniz

66

15 laps

28

15

Tanner Gray

64

17 laps

29

5

Toni Breidinger

58

23 laps

30

44

Ross Chastain

51

30 laps

31

75

Parker Kligerman

47

34 laps

32

71

Rajah Caruth

36

45 laps

33

91

Jack Wood

35

46 laps

34

02

Kaden Honeycutt

29

52 laps

35

2

William Lambros

21

60 laps

36

07

Kyle Busch

13

68 laps

Recommended Articles:

feed

Published
Joseph Srigley
JOSEPH SRIGLEY

Joseph Srigley covers NASCAR for TobyChristie.com, Racing America, and OnSI, and is the owner of the #SrigleyStats brand. With a higher education in the subjects of business, mathematics, and data analytics, Joseph is able to fully understand the inner workings of the sport through multiple points of perspective.

Home/News