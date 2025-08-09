Race Results: 2025 NCTS Mission 176 at Watkins Glen
Pos
#
Driver
Laps
Diff
1
11
Corey Heim
81
2
19
Daniel Hemric
81
0.202
3
17
Gio Ruggiero
81
0.598
4
52
Stewart Friesen
81
0.992
5
18
Tyler Ankrum
81
1.657
6
7
Sammy Smith
81
4.057
7
98
Ty Majeski
81
4.233
8
45
Connor Zilisch
81
5.406
9
42
Matt Mills
81
5.612
10
34
Layne Riggs
81
6.812
11
1
William Sawalich
81
6.911
12
62
Wesley Slimp
81
7.309
13
88
Matt Crafton
81
8.182
14
26
Dawson Sutton
81
8.444
15
13
Jake Garcia
81
8.782
16
81
Connor Mosack
81
8.840
17
70
Brent Crews
81
11.356
18
76
Spencer Boyd
81
16.063
19
69
Derek White
81
35.958
20
56
Timmy Hill
81
56.487
21
77
Andres Perez De Lara
81
66.579
22
66
Chris Buescher
78
3 laps
23
38
Chandler Smith
77
4 laps
24
9
Grant Enfinger
76
5 laps
25
22
Gian Buffomante
75
6 laps
26
99
Ben Rhodes
68
13 laps
27
33
Frankie Muniz
66
15 laps
28
15
Tanner Gray
64
17 laps
29
5
Toni Breidinger
58
23 laps
30
44
Ross Chastain
51
30 laps
31
75
Parker Kligerman
47
34 laps
32
71
Rajah Caruth
36
45 laps
33
91
Jack Wood
35
46 laps
34
02
Kaden Honeycutt
29
52 laps
35
2
William Lambros
21
60 laps
36
07
Kyle Busch
13
68 laps