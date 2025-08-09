Racing America Logo

Race Results: 2025 NXS Mission 200 at Watkins Glen

Joseph Srigley

Matthew O'Haren-Imagn Images

Pos

#

Driver

Laps

Diff

1

88

Connor Zilisch

82

--

2

41

Sam Mayer

82

2.326

3

8

Sammy Smith

82

3.247

4

21

Austin Hill

82

3.603

5

1

Carson Kvapil

82

3.885

6

7

Justin Allgaier

82

4.068

7

32

Austin Green

82

6.854

8

16

Christian Eckes

82

7.971

9

20

Brandon Jones

82

8.022

10

25

Harrison Burton

82

8.926

11

24

Kaz Grala

82

9.111

12

44

Brennan Poole

82

10.827

13

26

Dean Thompson

82

11.188

14

2

Jesse Love

82

12.799

15

51

Jeremy Clements

82

13.336

16

27

Jeb Burton

82

14.346

17

10

Daniel Dye

82

15.022

18

54

Taylor Gray

82

15.250

19

45

Stefan Parsons

82

17.195

20

53

Austin J. Hill

82

17.474

21

35

Glen Reen

82

23.644

22

4

Parker Retzlaff

82

35.743

23

31

Blaine Perkins

80

2 laps

24

48

Nick Sanchez

75

7 laps

25

11

Michael McDowell

73

9 laps

26

18

William Sawalich

73

9 laps

27

91

Josh Bilicki

73

9 laps

28

39

Ryan Sieg

73

9 laps

29

71

Ryan Ellis

73

9 laps

30

28

Kyle Sieg

73

9 laps

31

9

Shane Van Gisbergen

64

18 laps

32

42

Anthony Alfredo

63

19 laps

33

99

Matt DiBenedetto

52

30 laps

34

07

Preston Pardus

52

30 laps

35

00

Sheldon Creed

50

32 laps

36

19

Riley Herbst

39

43 laps

37

70

Thomas Annunziata

24

58 laps

38

14

Garrett Smithley

3

79 laps

Joseph Srigley
JOSEPH SRIGLEY

Joseph Srigley covers NASCAR for TobyChristie.com, Racing America, and OnSI, and is the owner of the #SrigleyStats brand. With a higher education in the subjects of business, mathematics, and data analytics, Joseph is able to fully understand the inner workings of the sport through multiple points of perspective.

