Race Results: 2025 NXS Mission 200 at Watkins Glen
Pos
#
Driver
Laps
Diff
1
88
Connor Zilisch
82
--
2
41
Sam Mayer
82
2.326
3
8
Sammy Smith
82
3.247
4
21
Austin Hill
82
3.603
5
1
Carson Kvapil
82
3.885
6
7
Justin Allgaier
82
4.068
7
32
Austin Green
82
6.854
8
16
Christian Eckes
82
7.971
9
20
Brandon Jones
82
8.022
10
25
Harrison Burton
82
8.926
11
24
Kaz Grala
82
9.111
12
44
Brennan Poole
82
10.827
13
26
Dean Thompson
82
11.188
14
2
Jesse Love
82
12.799
15
51
Jeremy Clements
82
13.336
16
27
Jeb Burton
82
14.346
17
10
Daniel Dye
82
15.022
18
54
Taylor Gray
82
15.250
19
45
Stefan Parsons
82
17.195
20
53
Austin J. Hill
82
17.474
21
35
Glen Reen
82
23.644
22
4
Parker Retzlaff
82
35.743
23
31
Blaine Perkins
80
2 laps
24
48
Nick Sanchez
75
7 laps
25
11
Michael McDowell
73
9 laps
26
18
William Sawalich
73
9 laps
27
91
Josh Bilicki
73
9 laps
28
39
Ryan Sieg
73
9 laps
29
71
Ryan Ellis
73
9 laps
30
28
Kyle Sieg
73
9 laps
31
9
Shane Van Gisbergen
64
18 laps
32
42
Anthony Alfredo
63
19 laps
33
99
Matt DiBenedetto
52
30 laps
34
07
Preston Pardus
52
30 laps
35
00
Sheldon Creed
50
32 laps
36
19
Riley Herbst
39
43 laps
37
70
Thomas Annunziata
24
58 laps
38
14
Garrett Smithley
3
79 laps