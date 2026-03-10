Boise State near NCAA Tournament bubble teams in KenPom
Riding a five-game winning streak entering the Mountain West Tournament, the Boise State men’s basketball team is playing like an NCAA Tournament team down the stretch.
The Broncos (20-11, 12-8), who open the MWC Tournament at 9:30 p.m. Mountain time on Wednesday against San Jose State (8-23, 3-17), are up to No. 55 in KenPom.
In his latest NCAA Tournament field of 68 projection, ESPN’s Joe Lunardi had Santa Clara (KenPom No. 34), SMU (No. 43), VCU (No. 45) and Auburn (No. 39) as his last four teams in. Indiana (No. 41), Virginia Tech (No. 56), Stanford (No. 59) and New Mexico (No. 49) were Lunardi’s first four out, followed by Cincinnati (No. 42), California (No. 71), Oklahoma (No. 46) and San Diego State (No. 47).
Utah State (25-6, 15-5), the MWC’s KenPom leader at No. 36, earned a No. 8 seed in Lunardi’s latest projection. The Aggies were the only MWC team included in his field of 68.
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 36
Overall record: 25-6
Net rating: +19.62
Offensive rating: 25
Defensive rating: 63
Strength of schedule: 80
San Diego State
Overall rating: 47
Overall record: 20-10
Net rating: +16.71
Offensive rating: 91
Defensive rating: 23
Strength of schedule: 76
New Mexico
Overall rating: 49
Overall record: 22-9
Net rating: +15.90
Offensive rating: 65
Defensive rating: 40
Strength of schedule: 86
Boise State
Overall rating: 55
Overall record: 20-11
Net rating: +14.36
Offensive rating: 59
Defensive rating: 65
Strength of schedule: 71
Grand Canyon
Overall rating: 60
Overall record: 20-11
Net rating: +13.53
Offensive rating: 146
Defensive rating: 17
Strength of schedule: 101
Nevada
Overall rating: 76
Overall record: 20-11
Net rating: +11.03
Offensive rating: 78
Defensive rating: 92
Strength of schedule: 85
Colorado State
Overall rating: 84
Overall record: 20-11
Net rating: +9.68
Offensive rating: 48
Defensive rating: 195
Strength of schedule: 96
Wyoming
Overall rating: 98
Overall record: 18-13
Net rating: +7.63
Offensive rating: 82
Defensive rating: 137
Strength of schedule: 98
UNLV
Overall rating: 104
Overall record: 16-15
Net rating: +6.34
Offensive rating: 80
Defensive rating: 179
Strength of schedule: 84
Fresno State
Overall rating: 131
Overall record: 13-18
Net rating: +3.14
Offensive rating: 198
Defensive rating: 86
Strength of schedule: 94
San Jose State
Overall rating: 236
Overall record: 8-23
Net rating: -6.10
Offensive rating: 132
Defensive rating: 326
Strength of schedule: 79
Air Force
Overall rating: 344
Overall record: 3-28
Net rating: -19.51
Offensive rating: 350
Defensive rating: 303
Strength of schedule: 93
