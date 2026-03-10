Boise State Broncos ON SI

Boise State near NCAA Tournament bubble teams in KenPom

Broncos are No. 55 in KenPom entering Mountain West Tournament
Bob Lundeberg|
Boise State's RJ Keene II
Boise State's RJ Keene II | Boise State Athletics

Riding a five-game winning streak entering the Mountain West Tournament, the Boise State men’s basketball team is playing like an NCAA Tournament team down the stretch. 

The Broncos (20-11, 12-8), who open the MWC Tournament at 9:30 p.m. Mountain time on Wednesday against San Jose State (8-23, 3-17), are up to No. 55 in KenPom. 

In his latest NCAA Tournament field of 68 projection, ESPN’s Joe Lunardi had Santa Clara (KenPom No. 34), SMU (No. 43), VCU (No. 45) and Auburn (No. 39) as his last four teams in. Indiana (No. 41), Virginia Tech (No. 56), Stanford (No. 59) and New Mexico (No. 49) were Lunardi’s first four out, followed by Cincinnati (No. 42), California (No. 71), Oklahoma (No. 46) and San Diego State (No. 47). 

Utah State (25-6, 15-5), the MWC’s KenPom leader at No. 36, earned a No. 8 seed in Lunardi’s latest projection. The Aggies were the only MWC team included in his field of 68. 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 36

Overall record: 25-6

Net rating: +19.62

Offensive rating: 25

Defensive rating: 63

Strength of schedule: 80

San Diego State

Overall rating: 47

Overall record: 20-10

Net rating: +16.71

Offensive rating: 91

Defensive rating: 23

Strength of schedule: 76

New Mexico

Overall rating: 49

Overall record: 22-9

Net rating: +15.90

Offensive rating: 65

Defensive rating: 40

Strength of schedule: 86

Boise State

Overall rating: 55

Overall record: 20-11

Net rating: +14.36

Offensive rating: 59

Defensive rating: 65

Strength of schedule: 71

Grand Canyon

Overall rating: 60

Overall record: 20-11

Net rating: +13.53

Offensive rating: 146

Defensive rating: 17

Strength of schedule: 101

Nevada

Overall rating: 76

Overall record: 20-11

Net rating: +11.03

Offensive rating: 78

Defensive rating: 92

Strength of schedule: 85

Colorado State

Overall rating: 84

Overall record: 20-11

Net rating: +9.68

Offensive rating: 48

Defensive rating: 195

Strength of schedule: 96

Wyoming

Overall rating: 98

Overall record: 18-13

Net rating: +7.63

Offensive rating: 82

Defensive rating: 137

Strength of schedule: 98

UNLV

Overall rating: 104

Overall record: 16-15

Net rating: +6.34

Offensive rating: 80

Defensive rating: 179

Strength of schedule: 84

Fresno State

Overall rating: 131

Overall record: 13-18

Net rating: +3.14

Offensive rating: 198

Defensive rating: 86

Strength of schedule: 94

San Jose State

Overall rating: 236

Overall record: 8-23

Net rating: -6.10

Offensive rating: 132

Defensive rating: 326

Strength of schedule: 79

Air Force

Overall rating: 344

Overall record: 3-28

Net rating: -19.51

Offensive rating: 350

Defensive rating: 303

Strength of schedule: 93

