Boise State bowl game projections entering Week 11 of college football season

Broncos have three regular-season games remaining

Boise State's Sire Gaines
Boise State's Sire Gaines / Boise State Athletics
Boise State’s bowl game picture became murkier following last week’s 30-7 home loss to rival Fresno State. 

The Broncos (6-3, 4-1 Mountain West), who are idle this week ahead of a road showdown with San Diego State (7-1, 4-0), are no longer in the College Football Playoff mix

Boise State qualified for the inaugural 12-team playoff last season after capturing a second straight MWC title. 

Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 11 of the college football season. 

Kyle Bonagura, ESPN

Arizona Bowl: Miami (Ohio) vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. UNLV

Frisco Bowl: UTSA vs. Hawaii

Hawaii Bowl: Boise State vs. California

LA Bowl: Arizona vs. San Diego State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Washington State

Mark Schlabach, ESPN

Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. UNLV

First Responder Bowl: Boise State vs. Iowa State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane

LA Bowl: Arizona vs. San Diego State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Washington State

Bryan Fischer, Sports Illustrated

Arizona Bowl: Boise State vs. Ohio

Famous Idaho Potato Bowl: Fresno State vs. Miami (Ohio)

Hawaii Bowl: Navy vs. Hawaii

LA Bowl: Washington vs. San Diego State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. UTSA

Rate Bowl: Baylor vs. UNLV

Brad Crawford, CBS Sports

Arizona Bowl: Boise State vs. Western Michigan 

Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. New Mexico 

First Responder Bowl: Fresno State vs. Liberty

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane

LA Bowl: Washington vs. San Diego State

New Mexico Bowl: UNLV vs. Coastal Carolina 

Oliver Hodgkinson, PFSN College

Arizona Bowl: Boise State vs. Miami (Ohio)

Boca Raton Bowl: Ohio vs. UNLV

Famous Idaho Potato Bowl: Fresno State vs. Western Michigan

Hawaii Bowl: Hawaii vs. UTSA

LA Bowl: San Diego State vs. Arizona

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Louisiana Tech

Steven Lassan, Athlon Sports

Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Buffalo

First Responder Bowl: UTSA vs. Boise State

Hawaii Bowl: California vs. Hawaii

LA Bowl: San Diego State vs. Arizona

New Mexico Bowl: Arkansas State vs. New Mexico 

Pete Fiutak, College Football News

Arizona Bowl: Washington State vs. UNLV

Famous Idaho Potato Bowl: Miami (Ohio) vs. Boise State

Frisco Bowl: Fresno State vs. Texas State

Hawaii Bowl: Temple vs. Hawaii 

LA Bowl: San Diego State vs. Arizona

New Mexico Bowl: North Texas vs. New Mexico

Erick Smith, USA Today 

Arizona Bowl: Toledo vs. Boise State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico 

Frisco Bowl: Fresno State vs. UTSA

Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii 

LA Bowl: California vs. San Diego State

New Mexico Bowl: UNLV vs. Washington State

