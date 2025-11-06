Boise State bowl game projections entering Week 11 of college football season
Boise State’s bowl game picture became murkier following last week’s 30-7 home loss to rival Fresno State.
The Broncos (6-3, 4-1 Mountain West), who are idle this week ahead of a road showdown with San Diego State (7-1, 4-0), are no longer in the College Football Playoff mix.
Boise State qualified for the inaugural 12-team playoff last season after capturing a second straight MWC title.
Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 11 of the college football season.
Kyle Bonagura, ESPN
Arizona Bowl: Miami (Ohio) vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. UNLV
Frisco Bowl: UTSA vs. Hawaii
Hawaii Bowl: Boise State vs. California
LA Bowl: Arizona vs. San Diego State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Washington State
Mark Schlabach, ESPN
Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. UNLV
First Responder Bowl: Boise State vs. Iowa State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: Arizona vs. San Diego State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Washington State
Bryan Fischer, Sports Illustrated
Arizona Bowl: Boise State vs. Ohio
Famous Idaho Potato Bowl: Fresno State vs. Miami (Ohio)
Hawaii Bowl: Navy vs. Hawaii
LA Bowl: Washington vs. San Diego State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. UTSA
Rate Bowl: Baylor vs. UNLV
Brad Crawford, CBS Sports
Arizona Bowl: Boise State vs. Western Michigan
Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. New Mexico
First Responder Bowl: Fresno State vs. Liberty
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: Washington vs. San Diego State
New Mexico Bowl: UNLV vs. Coastal Carolina
Oliver Hodgkinson, PFSN College
Arizona Bowl: Boise State vs. Miami (Ohio)
Boca Raton Bowl: Ohio vs. UNLV
Famous Idaho Potato Bowl: Fresno State vs. Western Michigan
Hawaii Bowl: Hawaii vs. UTSA
LA Bowl: San Diego State vs. Arizona
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Louisiana Tech
Steven Lassan, Athlon Sports
Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Buffalo
First Responder Bowl: UTSA vs. Boise State
Hawaii Bowl: California vs. Hawaii
LA Bowl: San Diego State vs. Arizona
New Mexico Bowl: Arkansas State vs. New Mexico
Pete Fiutak, College Football News
Arizona Bowl: Washington State vs. UNLV
Famous Idaho Potato Bowl: Miami (Ohio) vs. Boise State
Frisco Bowl: Fresno State vs. Texas State
Hawaii Bowl: Temple vs. Hawaii
LA Bowl: San Diego State vs. Arizona
New Mexico Bowl: North Texas vs. New Mexico
Erick Smith, USA Today
Arizona Bowl: Toledo vs. Boise State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico
Frisco Bowl: Fresno State vs. UTSA
Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii
LA Bowl: California vs. San Diego State
New Mexico Bowl: UNLV vs. Washington State