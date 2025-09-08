Boise State Broncos ON SI

Boise State vs. Eastern Washington: Pro Football Focus grades

Broncos rough up Eagles, 51-14

Boise State Broncos tight end Matt Lauter.
Boise State Broncos tight end Matt Lauter. / Cary Edmondson-Imagn Images
Boise State (1-1) took down Eastern Washington on Friday, 51-14, for its first victory of the 2025 season. 

Here is how Pro Football Focus graded the Broncos’ top players following the game. 

NOTE: In PFF’s grading system, 60 is average, 70 is good and 80 is elite. All grades undergo a midweek review and are subject to change.

OFFENSE

Quarterback

Maddux Madsen: 57 snaps, 87.5 PFF grade, 83.0 passing grade

Running backs 

Sire Gaines: 36 snaps, 74.5 PFF grade

Malik Sherrod: 17 snaps, 80.0 PFF grade

Dylan Riley: 13 snaps, 91.1 PFF grade

Wide receivers 

Chris Marshall: 37 snaps, 85.4 PFF grade

Ben Ford: 27 snaps, 73.9 PFF grade

Cameron Bates: 26 snaps, 60.9 PFF grade

Latrell Caples: 26 snaps, 53.9 PFF grade

Chase Penry: 16 snaps, 64.0 PFF grade

Quinton Brown: 16 snaps, 59.1 PFF grade

Qumonte Williams Jr.: 16 snaps, 55.9 PFF grade

Demetric Whitlock Jr.: 12 snaps, 55.7 PFF grade

Tight ends

Matt Lauter: 40 snaps, 72.0 PFF grade

Matt Wagner: 26 snaps, 78.7 PFF grade

Luke Voorhees: 24 snaps, 47.3 PFF grade

Offensive line

Jason Steele: 57 snaps, 80.9 PFF grade

Kage Casey: 57 snaps, 72.2 PFF grade

Roger Carreon: 57 snaps, 66.8 PFF grade

Daylon Metoyer: 39 snaps, 70.9 PFF grade

Zach Holmes: 37 snaps, 67.7 PFF grade

Hall Schmidt: 32 snaps, 51.4 PFF grade

Mason Randolph: 29 snaps, 76.9 PFF grade

Kyle Cox: 14 snaps, 52.9 PFF grade

Carson Rasmussen: 11 snaps, 68.2 PFF grade

Tyler Keinath: 9 snaps, 59.9 PFF grade

DEFENSE

Defensive end

Jayden Virgin-Morgan: 47 snaps, 51.2 PFF grade

Max Stege: 38 snaps, 58.9 PFF grade

Malakai Williams: 20 snaps, 57.2 PFF grade

Bol Bol: 19 snaps, 60.3 PFF grade

Mason Jacobsen: 9 snaps, 56.7 PFF grade

Sterling Lane II: 6 snaps, 60.1 PFF grade

Defensive tackle

Braxton Fely: 37 snaps, 68.9 PFF grade

Lopez Sanusi: 28 snaps, 64.1 PFF grade

Michael Madrie: 23 snaps, 68.5 PFF grade

David Latu: 23 snaps, 90.6 PFF grade

Keanu Mailoto: 22 snaps, 67.3 PFF grade

Dion Washington: 13 snaps, 65.52 PFF grade

Linebackers 

Marco Notarainni: 51 snaps, 78.8 PFF grade

Jake Ripp: 46 snaps, 52.8 PFF grade

Boen Phelps: 31 snaps, 70.5 PFF grade

Syncere Brackett-Lambey: 9 snaps, 79.4 PFF grade

Clay Martineau: 9 snaps, 67.6 PFF grade

Defensive backs

Ty Benefield: 55 snaps, 82.0 PFF grade

Zion Washington: 55 snaps, 63.9 PFF grade

A’Marion McCoy: 51 snaps, 70.0 PFF grade

Jeremiah Earby: 40 snaps, 57.3 PFF grade

Jaden Mickey: 39 snaps, 80.7 PFF grade

Franklyn Johnson Jr.: 22 snaps, 72.1 PFF grade

Derek Ganter Jr.: 17 snaps, 66.5 PFF grade

Travis Anderson: 17 snaps, 78.0 PFF grade

Demetrius Freeney: 13 snaps, 55.0 PFF grade

Davon Banks: 12 snaps, 55.7 PFF grade

Sherrod Smith: 11 snaps, 65.1 PFF grade

