Boise State vs. Eastern Washington: Pro Football Focus grades
Boise State (1-1) took down Eastern Washington on Friday, 51-14, for its first victory of the 2025 season.
Here is how Pro Football Focus graded the Broncos’ top players following the game.
NOTE: In PFF’s grading system, 60 is average, 70 is good and 80 is elite. All grades undergo a midweek review and are subject to change.
OFFENSE
Quarterback
Maddux Madsen: 57 snaps, 87.5 PFF grade, 83.0 passing grade
Running backs
Sire Gaines: 36 snaps, 74.5 PFF grade
Malik Sherrod: 17 snaps, 80.0 PFF grade
Dylan Riley: 13 snaps, 91.1 PFF grade
Wide receivers
Chris Marshall: 37 snaps, 85.4 PFF grade
Ben Ford: 27 snaps, 73.9 PFF grade
Cameron Bates: 26 snaps, 60.9 PFF grade
Latrell Caples: 26 snaps, 53.9 PFF grade
Chase Penry: 16 snaps, 64.0 PFF grade
Quinton Brown: 16 snaps, 59.1 PFF grade
Qumonte Williams Jr.: 16 snaps, 55.9 PFF grade
Demetric Whitlock Jr.: 12 snaps, 55.7 PFF grade
Tight ends
Matt Lauter: 40 snaps, 72.0 PFF grade
Matt Wagner: 26 snaps, 78.7 PFF grade
Luke Voorhees: 24 snaps, 47.3 PFF grade
Offensive line
Jason Steele: 57 snaps, 80.9 PFF grade
Kage Casey: 57 snaps, 72.2 PFF grade
Roger Carreon: 57 snaps, 66.8 PFF grade
Daylon Metoyer: 39 snaps, 70.9 PFF grade
Zach Holmes: 37 snaps, 67.7 PFF grade
Hall Schmidt: 32 snaps, 51.4 PFF grade
Mason Randolph: 29 snaps, 76.9 PFF grade
Kyle Cox: 14 snaps, 52.9 PFF grade
Carson Rasmussen: 11 snaps, 68.2 PFF grade
Tyler Keinath: 9 snaps, 59.9 PFF grade
DEFENSE
Defensive end
Jayden Virgin-Morgan: 47 snaps, 51.2 PFF grade
Max Stege: 38 snaps, 58.9 PFF grade
Malakai Williams: 20 snaps, 57.2 PFF grade
Bol Bol: 19 snaps, 60.3 PFF grade
Mason Jacobsen: 9 snaps, 56.7 PFF grade
Sterling Lane II: 6 snaps, 60.1 PFF grade
Defensive tackle
Braxton Fely: 37 snaps, 68.9 PFF grade
Lopez Sanusi: 28 snaps, 64.1 PFF grade
Michael Madrie: 23 snaps, 68.5 PFF grade
David Latu: 23 snaps, 90.6 PFF grade
Keanu Mailoto: 22 snaps, 67.3 PFF grade
Dion Washington: 13 snaps, 65.52 PFF grade
Linebackers
Marco Notarainni: 51 snaps, 78.8 PFF grade
Jake Ripp: 46 snaps, 52.8 PFF grade
Boen Phelps: 31 snaps, 70.5 PFF grade
Syncere Brackett-Lambey: 9 snaps, 79.4 PFF grade
Clay Martineau: 9 snaps, 67.6 PFF grade
Defensive backs
Ty Benefield: 55 snaps, 82.0 PFF grade
Zion Washington: 55 snaps, 63.9 PFF grade
A’Marion McCoy: 51 snaps, 70.0 PFF grade
Jeremiah Earby: 40 snaps, 57.3 PFF grade
Jaden Mickey: 39 snaps, 80.7 PFF grade
Franklyn Johnson Jr.: 22 snaps, 72.1 PFF grade
Derek Ganter Jr.: 17 snaps, 66.5 PFF grade
Travis Anderson: 17 snaps, 78.0 PFF grade
Demetrius Freeney: 13 snaps, 55.0 PFF grade
Davon Banks: 12 snaps, 55.7 PFF grade
Sherrod Smith: 11 snaps, 65.1 PFF grade