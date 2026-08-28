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Boise State Broncos ON SI

Final preseason depth chart projection for Boise State football in 2026

Broncos to open season at Oregon on Saturday, Sept. 5
Bob Lundeberg|
Boise State Broncos quarterback Maddux Madsen.
Boise State Broncos quarterback Maddux Madsen. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

In this story:

Boise State Broncos

Boise State is expected to release its official two-deep depth chart on Monday ahead of the Broncos’ 2026 season opener at Oregon on Saturday, Sept. 5. 

Following last weekend’s scrimmage, head coach Spencer Danielson said that several roles on the two-deep were still being evaluated

Ahead of Monday’s expected depth chart announcement, here is Boise State On SI’s final Week 1 depth chart projection for the Broncos on offense, defense and special teams. 

Offense 

Returning starters (6): Quarterback Maddux Madsen, running back Dylan Riley, wide receiver Ben Ford, left guard Jason Steele, right guard Roger Carreon, right tackle Daylon Metoyer

Departed starters (5): Wide receiver Chris Marshall, wide receiver Latrell Caples, tight end Matt Lauter, left tackle Kage Casey, center Mason Randolph

Projected depth chart

Quarterback 

Maddux Madsen, senior

Max Cutforth, junior 

Running back 

Dylan Riley, junior OR Sire Gaines, sophomore 

Juelz Goff, sophomore

Wide receiver

Cam Bates, junior

Akeem Wright, senior 

Wide receiver

Ben Ford, senior

Quinton Brown, sophomore

Wide receiver

Rasean Jones, freshman 

Darren Morris, senior OR Qumonte Williams Jr., sophomore

Tight end

Matt Wagner, junior

Austin Terry, senior OR Keawe Browne, freshman

Left tackle

Tyler Ethridge, senior

Kyle Cox, junior

Left guard

Carson Rasmussen, junior 

Zander Esty, junior

Center

Jason Steele, junior 

Stewart Taufa, freshman

Right guard

Roger Carreon, senior

Zander Esty, junior

Right tackle

Daylon Metoyer, senior

Jacob Tracy, freshman 

Defense

Returning starters (5): Defensive end Max Stege, Nose tackle David Latu, edge rusher Jayden Virgin-Morgan, linebacker Boen Phelps, defensive back Jaden Mickey

Departed starters (6): Defensive tackle Braxton Fely, linebacker Marco Notarainni, cornerback A’Marion McCoy, cornerback Jeremiah Earby, safety Ty Benefield, safety Zion Washington

Projected depth chart

Defensive end

Max Stege, senior

Sterling Lane II, senior

Nose tackle

David Latu, senior 

Lopez Sanusi, sophomore 

Defensive tackle

Mikaio Edward, junior

Michael Madrie, junior OR Ryder Swanson, freshman 

Edge rusher

Jayden Virgin-Morgan, senior

Roman Caywood, sophomore

Middle linebacker

Jake Ripp, senior

Logan Brantley, junior OR Manu Tuioti, sophomore 

Weakside linebacker

Boen Phelps, junior

Syncere Brackett-Lambey, sophomore

Cornerback

Jaden Mickey, senior

Demetrius Freeney Jr., senior

Cornerback

Sherrod Smith, junior OR JeRico Washington Jr., junior

Franklyn Johnson Jr., junior

Nickel

Roman Tillmon, junior

Madden Soliai, freshman 

Safety 

Derek Ganter Jr., junior

Kyle Hall, junior

Safety 

Travis Anderson, sophomore

Madden Soliai, freshman

Special teams

Returning starters (2): Kicker Colton Boomer, punter Oscar Doyle

Departed starters (2): Long snapper Mason Hutton, kick and punt returner Malik Sherrod

Projected depth chart

Kicker

Canaan Moore, sophomore

Colton Boomer, senior

Punter

Oscar Doyle, senior

Bradan Scott, freshman

Long snapper 

Caden Kellow, senior

Tyler Himebauch, freshman

Kicker returner

Dylan Riley, junior 

Jeremyah Lane, junior 

Punt returner

Jeremyah Lane, junior

Cam Bates, junior

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Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

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