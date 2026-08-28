Final preseason depth chart projection for Boise State football in 2026
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Boise State is expected to release its official two-deep depth chart on Monday ahead of the Broncos’ 2026 season opener at Oregon on Saturday, Sept. 5.
Following last weekend’s scrimmage, head coach Spencer Danielson said that several roles on the two-deep were still being evaluated.
Ahead of Monday’s expected depth chart announcement, here is Boise State On SI’s final Week 1 depth chart projection for the Broncos on offense, defense and special teams.
Offense
Returning starters (6): Quarterback Maddux Madsen, running back Dylan Riley, wide receiver Ben Ford, left guard Jason Steele, right guard Roger Carreon, right tackle Daylon Metoyer
Departed starters (5): Wide receiver Chris Marshall, wide receiver Latrell Caples, tight end Matt Lauter, left tackle Kage Casey, center Mason Randolph
Projected depth chart
Quarterback
Maddux Madsen, senior
Max Cutforth, junior
Running back
Dylan Riley, junior OR Sire Gaines, sophomore
Juelz Goff, sophomore
Wide receiver
Cam Bates, junior
Akeem Wright, senior
Wide receiver
Ben Ford, senior
Quinton Brown, sophomore
Wide receiver
Rasean Jones, freshman
Darren Morris, senior OR Qumonte Williams Jr., sophomore
Tight end
Matt Wagner, junior
Austin Terry, senior OR Keawe Browne, freshman
Left tackle
Tyler Ethridge, senior
Kyle Cox, junior
Left guard
Carson Rasmussen, junior
Zander Esty, junior
Center
Jason Steele, junior
Stewart Taufa, freshman
Right guard
Roger Carreon, senior
Zander Esty, junior
Right tackle
Daylon Metoyer, senior
Jacob Tracy, freshman
Defense
Returning starters (5): Defensive end Max Stege, Nose tackle David Latu, edge rusher Jayden Virgin-Morgan, linebacker Boen Phelps, defensive back Jaden Mickey
Departed starters (6): Defensive tackle Braxton Fely, linebacker Marco Notarainni, cornerback A’Marion McCoy, cornerback Jeremiah Earby, safety Ty Benefield, safety Zion Washington
Projected depth chart
Defensive end
Max Stege, senior
Sterling Lane II, senior
Nose tackle
David Latu, senior
Lopez Sanusi, sophomore
Defensive tackle
Mikaio Edward, junior
Michael Madrie, junior OR Ryder Swanson, freshman
Edge rusher
Jayden Virgin-Morgan, senior
Roman Caywood, sophomore
Middle linebacker
Jake Ripp, senior
Logan Brantley, junior OR Manu Tuioti, sophomore
Weakside linebacker
Boen Phelps, junior
Syncere Brackett-Lambey, sophomore
Cornerback
Jaden Mickey, senior
Demetrius Freeney Jr., senior
Cornerback
Sherrod Smith, junior OR JeRico Washington Jr., junior
Franklyn Johnson Jr., junior
Nickel
Roman Tillmon, junior
Madden Soliai, freshman
Safety
Derek Ganter Jr., junior
Kyle Hall, junior
Safety
Travis Anderson, sophomore
Madden Soliai, freshman
Special teams
Returning starters (2): Kicker Colton Boomer, punter Oscar Doyle
Departed starters (2): Long snapper Mason Hutton, kick and punt returner Malik Sherrod
Projected depth chart
Kicker
Canaan Moore, sophomore
Colton Boomer, senior
Punter
Oscar Doyle, senior
Bradan Scott, freshman
Long snapper
Caden Kellow, senior
Tyler Himebauch, freshman
Kicker returner
Dylan Riley, junior
Jeremyah Lane, junior
Punt returner
Jeremyah Lane, junior
Cam Bates, junior
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Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.Follow The_Real_Bob