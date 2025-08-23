HBCU Legends

Who's Getting The Starts For The Southern Jaguars Vs. NCCU?

A look at the Southern Jaguars first depth chart released on Friday night.

Kyle T. Mosley

A look at the Southern Jaguars first depth chart released on Friday night.
A look at the Southern Jaguars first depth chart released on Friday night. / SU Athletics
Southern University released its depth chart to the media. Currently, quarterback Jalen Woods and running Trey Holly are penciled in to get starts on Saturday night. Will they remain the situation for the Jaguars, are will Cam'Ron McCoy start over Woods? What's happening in the Jaguar Nation?

2025 Southern University Football Depth Chart

Offense

  • Quarterback (QB) Jalen Woods (SO – Atlanta, GA) Cam’Ron McCoy (JR – St Louis, MO)
  • Left Tackle (LT) Jerron Lewis (RJR – Baton Rouge, LA)J ames Wright (SO – Centerville, TX)
  • Left Guard (LG )Christian Garcia (JR – Pasadena, CA) Mikyal Trotter (JR – Laurel, MS)
  • Center (C) Juan Gonzales (JR – New Orleans, LA) Jarvis Brookshire (FR – Baton Rouge, LA)
  • Right Guard (RG) Antonio Sanders (SR – Hawkins, GA) Joshua Trask (SR – Natchez, MS)
  • Right Tackle (RT) Bryan Wallace (SO – Miami, FL) Clifton Webb (FR – Zachary, LA)
  • Tight End (TE) Dupree Fuller (SR – Reseda, CA) Jermaine Minor (JR – Alexandria, LA)
  • Running Back (RB) Trey Holly (SO – Farmerville, LA) Mike Franklin (SR – Daphne, AL)
  • X Receiver (X )Darren Morris (JR – Baton Rouge, LA) Malachi Jackson (JR – Atlanta, GA)
  • H Receiver (H) Kobe Brown (SO – St. James, LA) Damien Knighten (SO – Baton Rouge, LA)
  • Z Receiver (Z ) Cam Jefferson (RSO – Bossier City, LA) Herman Batiste (SO – West Feliciana, LA)

Defense

  • Defensive End (DE) Ckelby Givens (JR – Shreveport, LA)Kai Brown (JR – New Orleans, LA) Jerome Wallace (JR – Miami, FL)Lance Joseph (RSO – New Orleans, LA)
  • Defensive Tackle (DT) Zac Yassine (SR – Sugar Land, TX)Darren Scott (JR – Folsom, CA)Jayden Rogers (SO – Plaquemine, LA)De’Myriom Johnson (RFR – New Iberia, LA)
  • Mike Linebacker (MIKE) Vincent Page Jr (JR – Denton, TX)Greyson Lafluer (SR – Baton Rouge, LA)
  • Will Linebacker (WILL) Mike Jones (RSR – Houston, TX)Markeis Batiste (SO – Baton Rouge, LA)
  • Nickel Elijah West (JR – Albany, GA)Kiamari Murray (SO – Lafayette, LA)
  • Cornerback (CB) Treylan James (JR – Baton Rouge, LA) Eric Reed Jr (RSO – Shreveport, LA) Xavier Franks (GR – Magee, MS) Chris Hall (RSO – Atlanta, GA)
  • Safety (S) Herman Brister III (RFR – Baton Rouge, LA) Ty Lee (FR – Lafayette, LA)Horacio Johnson (JR – Miami, FL) Xavier Spencer (SR – Leesville, LA)

Specialists

  • Kicker (K)Nathan Zimmer (FR – Zachary, LA)Kenny Pham (JR – Port Arthur, TX)
  • Punter (P)Kenny Pham (JR – Port Arthur, TX) Nathan Zimmer (FR – Zachary, LA)
  • Long Snapper (LS)Connor Perritt (SO – Winnsboro, LA) Camron McCall (FR – New Orleans, LA)

