Look: Kentucky's Depth Chart Released Ahead of Season-Opener

Kentucky has released its first depth chart of 2022, as the Wildcats are closing in on their first game of the year against Miami (Ohio) on Sept. 3.

The -or- on the chart means either player can earn the start in the opener.

A noticeable absence on the chart is running back Chris Rodriguez and outside linebacker Jordan Wright, both of whom head coach Mark Stoops confirmed would be unavailable for the game Saturday, though he did not label it a "suspension." Kavosiey Smoke will takeover as the starting running back until Rodriguez returns.

The full chart is below:

OFFENSE

Left Tackle

74 David Wohlabaugh Jr., 6-6, 302, Fr-RS, Stow, Ohio (Walsh Jesuit)

78 Kiyaunta Goodwin, 6-8, 351, Fr-HS, Louisville, Ky. (Charleston (Ind.))

Left Guard

62 Jager Burton, 6-4, 301, Fr-RS, Lexington, Ky. (Frederick Douglass)

68 Kenneth Horsey, 6-3, 304, Sr-3L, Sanford, Fla. (Sanford Seminole)

Center

75 Eli Cox, 6-4, 298, Jr-2L, Nicholasville, Ky. (West Jessamine)

60 Quintin Wilson, 6-1, 295, Sr-3L, Cincinnati , Ohio (Turpin)

Right Guard

79 Tashawn Manning, 6-4, 330, %Sr-Tr. Apopka, Fla. (Auburn/Wekiva)

71 John Young, 6-6, 304, So-1¬L, Louisville, Ky. (Christian Academy)

Right Tackle

77 Jeremy Flax, 6-6, 328, Jr-Sq, Detroit, Mich. (Independence CC/Robichaud)

56 Deondre Buford, 6-3, 312, So-Sq, Detroit, Mich. (Martin Luther King)

Tight End

80 Brenden Bates, 6-5, 264, Sr-3L, Cincinnati , Ohio (Archbishop Moeller) or 88 Keaton Upshaw, 6-6, 246, Sr-2L, Lima, Ohio (Lima Senior)

84 Josh Kattus, 6-4, 232, Fr-HS, Cincinnati , Ohio (Archbishop Moeller)

Tight End/FB

85 Jordan Dingle, 6-4, 236, Fr-RS, Bowling Green, Ky. (Bowling Green HS) or 47 Justice Dingle II, 6-3, 267, Sr-Sq, Bowling Green, Ky. (Georgia Tech/ Bowling Green HS)

8 Izayah Cummings, 6-3, 240, Jr-2L, Louisville, Ky. (Male)

Wide Receiver (F)

9 Tayvion Robinson, 5-11, 187, Sr-Tr, Virginia Beach, Va. (Virginia Tech/Cox)

10 Chauncey Magwood, 6-0, 198, So-1L, Albany, Ga. (Lee County)

Wide Receiver (X)

6 Dane Key, 6-3, 194, Fr-HS, Lexington, Ky. (Frederick Douglass)

89 Chris Lewis, 6-4, 202, Fr-RS, Pleasant Grove, Ala. (Pleasant Grove)

Wide Receiver (Z)

2 Barion Brown, 6-1, 166, Fr-HS, Nashville, Tenn. (Pearl-Cohn)

4 DeMarcus Harris, 6-1, 183, Jr-2L, Vero Beach, Fla. (Vero Beach)

Quarterback

7 Will Levis, 6-3, 232, Sr-1L, Madison, Conn. (Penn State/Xavier HS)

16 Deuce Hogan, 6-4, 205, So-Tr, Southlake, Texas (Iowa/Grapevine Faith Christian)

Running Back

0 Kavosiey Smoke, 5-9, 209, Sr-3L, Wetumpka, Ala. (Wetumpka)

26 Ramon Jefferson, 5-10, 215, %Sr-Tr, Bronx, N.Y. (Sam Houston State/ Garden City CC/Maine/Truman)

DEFENSE

Outside Linebacker

13 J.J. Weaver, 6-5, 242, Jr-2L, Louisville, Ky. (Moore Traditional)

20 Keaten Wade, 6-5, 237, Fr-HS, Spring Hill, Tenn. (Summit)

Defensive End

90 Tre’Vonn Rybka, 6-4, 275, So-1L, Dickson, Tenn. (Dickson County)

92 Kahlil Saunders, 6-5, 288, Fr-RS, Huntsville, Ala. (Grissom)

Nose Guard

52 Justin Rogers, 6-3, 332, Jr-2L, Detroit, Mich. (Oak Park)

99 Josiah Hayes, 6-3, 309, Jr-2L, Horn Lake, Miss. (Horn Lake)

Defensive Tackle

8 Octavious Oxendine, 6-1, 281, Jr-2L, Radcliff , Ky. (North Hardin)

0 Deone Walker, 6-6, 330, Fr-HS, Detroit, Mich. (Cass Tech)

Middle Linebacker

10 Jacquez Jones, 6-0, 233, %Sr-1L, Tuscaloosa, Ala. (Ole Miss/Hillcrest)

54 D’Eryk Jackson, 6-1, 241, Jr-2L, Dublin, Ga. (West Laurens)

Weakside Linebacker

5 DeAndre Square, 6-1, 221, %Sr-4L, Detroit, Mich. (Cass Tech)

32 Trevin Wallace, 6-2, 240, So-1L, Jesup, Ga. (Wayne County)

Nickelback

23 Andru Phillips, 6-0, 190, So-1L, Mauldin, S.C. (Mauldin)

3 Alex Afari Jr., 6-2, 203, Fr-HS, Cincinnati , Ohio (Lakota West)

Cornerback

1 Keidron Smith, 6-2, 204, %Sr-Tr, West Palm Beach, Fla. (Ole Miss/ Oxbridge Academy)

23 Andru Phillips, 6-0, 190, So-1L, Mauldin, S.C. (Mauldin)

Cornerback

14 Carrington Valentine, 6-0, 194, Jr-2L, Cincinnati , Ohio (Archbishop Moeller)

31 Maxwell Hairston, 6-1, 185, Fr-RS, West Bloomfield, Mich. (West Bloomfield)

Strong Safety

6 Tyrell Ajian, 6-0, 193, %Sr-4L, Mansfield, Ohio (Madison Comprehensive)

11 Zion Childress, 6-0, 191, So-Tr, Houston, Texas (Texas State/New Caney)

Free Safety

4 Jalen Geiger, 6-1, 197, Jr-2L, Columbia, S.C. (Spring Valley) 25 Jordan Lovett , 6-2, 202, Fr-RS, Radcliff , Ky. (North Hardin)

SPECIALISTS

Kicker

96 Matt Ruffolo, 5-11, 211, %Sr-3L, Centerville, Ohio (Archbishop Alter)

12 Chance Poore, 6-2, 221, Sr-3L, Anderson, S.C. (Westside)

Punter

94 Colin Goodfellow, 6-2, 225, %Sr-2L, Cleveland, Ohio (Saint Ignatius)

93 Wilson Berry, 6-4, 208, Fr-RS, Maribyrnong, Australia (Maribyrnong College)

Long Snapper

46 Cade Degraw, 5-11, 213, Sr-2L, Lake Cormorant, Miss. (Lake Cormorant)

55 Clay Perry, 6-0, 193, Jr-1L, Upton, Ky. (Central Hardin)

Punt Return

9 Tayvion Robinson, 5-11, 187, Sr-Tr, Virginia Beach, Va. (Virginia Tech/Cox)

2 Barion Brown, 6-1, 166, Fr-HS, Nashville, Tenn. (Pearl-Cohn)

Kickoff Return

2 Barion Brown, 6-1, 166, Fr-HS, Nashville, Tenn. (Pearl-Cohn)

17 JuTahn McClain, 5-9, 201, Jr-2L, Fairfield, Ohio (Fairfield)

Holder

12 Chance Poore, 6-2, 221, Sr-3L, Anderson, S.C. (Westside)

94 Colin Goodfellow, 6-2, 225, %Sr-2L, Cleveland, Ohio (Saint Ignatius)