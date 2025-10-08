Boilermakers Country

Purdue Basketball 2025-26 Schedule — Dates, Tipoff Times and TV Information

The full 2025-26 schedule has been released for Purdue basketball, complete with dates, tipoff times, and television information for every game.

Purdue forward Trey Kaufman-Renn (4) and guard Fletcher Loyer (2) box out Wisconsin forward Nolan Winter (31)
Purdue forward Trey Kaufman-Renn (4) and guard Fletcher Loyer (2) box out Wisconsin forward Nolan Winter (31)
Purdue is on a quest to win its third Big Ten title in four seasons and make its second Final Four appearance in the last three years. Purdue Boilermakers on SI has you covered from the opening tipoff until the final buzzer, providing you with the complete schedule for the upcoming season.

Below is the complete schedule for the Boilermakers' 2025-26 campaign. It is complete with dates, opponents, tipoff times and television information.

Purdue Boilermakers complete 2025-26 men's basketball schedule

Purdue Boilermakers head coach Matt Painter leads a huddle during a timeout
Purdue Boilermakers head coach Matt Painter leads a huddle during a timeout / Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
  • Friday, Oct. 24: at Kentucky (Exhibition) — 6 p.m. ET (SEC Network)
  • Wednesday, Oct. 29: vs. UIndy (Exhibition) — 7 p.m. ET (Big Ten-Plus)
  • Tuesday, Nov. 4: vs. Evansville — 6:30 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Friday, Nov. 7: vs. Oakland — 7 p.m. ET (Peacock)
  • Thursday, Nov. 13: at Alabama — 7 p.m. ET (ESPN 2)
  • Sunday, Nov. 16: vs. Akron — 7:30 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Thursday, Nov. 20: vs. Memphis (Baha Mar) — 6 p.m. ET (CBS Sports Network)
  • Friday, Nov. 21: vs. Texas Tech/Wake Forest (Baha Mar) — 7 or 9:30 p.m. ET (CBS Sports Network)
  • Friday, Nov. 28: vs. Eastern Illinois — 12 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Tuesday, Dec. 2: at Rutgers — 8 p.m. ET (Fox Sports 1)
  • Saturday, Dec. 6: vs. Iowa State — 12 p.m. ET (CBS)
  • Wednesday, Dec. 10: vs. Minnesota 7 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Saturday, Dec. 13: vs. Marquette — 2 p.m. ET (Peacock)
  • Saturday, Dec. 20: vs. Auburn (Indy Classic) — 6:30 p.m. ET (Peacock)
  • Monday, Dec. 29: vs. Kent State — 7 p.m. ET (Big Ten-Plus)
  • Saturday, Jan. 3: at Wisconsin — 8 p.m. ET (FOX)
  • Wednesday, Jan. 7: vs. Washington — 8:30 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Saturday, Jan. 10: vs. Penn State — 2 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Wednesday, Jan. 14: vs. Iowa — 6:30 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Saturday, Jan. 17: at USC — 6 p.m. ET (Peacock)
  • Tuesday, Jan. 20: at UCLA — 10 p.m. ET (Peacock)
  • Saturday, Jan. 24: vs. Illinois — 3 p.m. ET (FOX)
  • Tuesday, Jan. 27: at Indiana — 9 p.m. ET (Peacock)
  • Sunday, Feb. 1: at Maryland — 1 p.m. ET (CBS)
  • Saturday, Feb. 7: vs. Oregon — 1 p.m. ET (CBS)
  • Tuesday, Feb. 10: at Nebraska — 7 p.m. ET (Fox Sports 1)
  • Saturday, Feb. 14: at Iowa — 5 p.m. or 8 p.m. ET (FOX)
  • Tuesday, Feb. 17: vs. Michigan — 6:30 p.m. ET (Peacock)
  • Friday, Feb. 20: vs. Indiana — 8 p.m. ET (FOX)
  • Thursday, Feb. 26: vs. Michigan State — 8 p.m. ET (Peacock)
  • Sunday, March 1: at Ohio State — 1:30 p.m. ET (CBS)
  • Wednesday, March 4: at Northwestern — 8:30 p.m. ET (Big Ten Network)
  • Saturday, March 7: vs. Wisconsin — 4 p.m. ET (CBS)

Published
