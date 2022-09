Syracuse Depth Chart vs Wagner

Syracuse football has released its depth chart for Saturday's game against Wagner.

QUARTERBACK

Starter: Garrett Shrader

Backup: Carlos Del Rio-Wilson

RUNNING BACK

Starter: Sean Tucker

Backup: LeQuint Allen

TIGHT END

Starter; Oronde Gadsden OR Maximilian Mang

OUTSIDE RECEIVER

Starter: Damien Alford

Backup: Umari Hatcher OR D’Marcus Adams

OUTSIDE RECEIVER

Starter: Courtney Jackson OR Devaughn Cooper

SLOT RECEIVER

Starter: Devaughn Cooper OR Trebor Peña

LEFT TACKLE

Starter: Matthew Bergeron

Backup: Joe Cruz

LEFT GUARD

Starter: Kalan Ellis

Backup: Jakob Bradford

CENTER

Starter: Carlos Vettorello

Backup: Josh Ilaoa

RIGHT GUARD

Starter: Chris Bleich

Backup: Mark Petry

RIGHT TACKLE

Starter: Dakota Davis

Backup: Enrique Cruz

DEFENSIVE END

Starter: Caleb Okechukwu

Backup: Chase Simmons

DEFENSIVE TACKLE

Starter: Kevon Darton

Backup: Elijah Fuentes-Cundiff

DEFENSIVE END

Starter: Steve Linton OR Jatius Geer

LINEBACKER

Starter: Derek McDonald OR Anwar Sparrow

LINEBACKER

Starter: Mikel Jones

Backup: Austin Roon

LINEBACKER

Starter: Marlowe Wax

Backup: Leon Lowery

CORNERBACK

Starter: Garrett Williams

Backup: Jeremiah Wilson

BOUNDARY SAFETY

Starter: Ja’Had Carter OR Jason Simmons

ROVER

Starter: Justin Barron

Backup: Rob Hanna

FREE SAFETY

Starter: Alijah Clark

Backup: Eric Coley

CORNERBACK

Starter: Duce Chestnut

Backup: Isaiah Johnson

KICKER

Starter: Andre Szmyt

Backup: Brady Denaburg OR James Williams

PUNTER

Starter: Max Von Marburg

Backup: James Williams

LONGSNAPPER

Starter: Aaron Bolinsky

Backup: Ethan Stangle

HOLDER

Starter: Justin Barron

Backup: James Williams

KICK RETURN

Starter: Trebor Pena OR Courtney Jackson

PUNT RETURN

Starter: Trebor Pena OR Courtney Jackson

