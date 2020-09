Syracuse Football's Week One Depth Chart

Syracuse football kicks off its 2020 season on Saturday at North Carolina. Ahead of that game, they released their depth chart for the opener.

CLICK HERE TO SUBSCRIBE TO THE FREE ALL SYRACUSE NEWSLETTER TO GET THE LATEST ORANGE UPDATES SENT TO YOUR INBOX!

OFFENSE

Position Starter Backup QB Tommy DeVito (6-2, 221, R-JR) Rex Culpepper (6-3, 221, R-SR) RB Jawhar Jordan (5-9, 172, R-FR) Markenzy Pierre (5-11, 216, R-JR) WR Taj Harris (6-2, 164, JR) Justin Barron (6-4, 208, FR) WR Anthony Queeley (6-2, 193, R-SO) Ed Hendrix (6-3, 220, R-SO) WR (slot) Nykeim Johnson (5-8, 170, SR) Sharod Johnson (5-11, 181, R-JR) TE Aaron Hackett (6-3, 237, SR) Luke Benson (6-3, 233, SO) LT Airon Servais (6-6, 309, R-SR) Mark Petry (6-4, 265, SO) LG Chris Elmore (6-0, 288, SR) Patrick Davis (6-5, 311, SR) C Carlos Vettorello (6-4, 289, R-SO) Josh Ilaoa (6-1, 308, FR) RG Darius Tisdale (6-4, 342, R-JR) Patrick Davis (6-5, 311, SR) RT Matthew Bergeron (6-4, 312, SO) Mark Petry (6-4, 265, SO)

DEFENSE

Position Starter Backup DE Josh Black (6-3, 282, R-SR) Cody Roscoe (6-1, 258, SR) DT McKinley Williams (6-4, 291, R-SR) Curtis Harper (6-2, 296, R-JR) DE Kingsley Jonathan (6-3, 264, SR) Caleb Okechukwu (6-4, 257, R-SO) WLB Mikel Jones (6-1, 230, SO) Marlowe Wax (6-0, 230, FR) MLB Geoff Cantin-Arku (6-4, 228, SO) Lee Kpogba (6-1, 224, SO) SLB Stefon Thompson (6-0, 235, FR) Steve Linton (6-5, 224, R-FR) CB Garrett Williams (5-11, 184, R-FR) Neil Nunn (6-0, 183, R-FR) CB Ifeatu Melifonwu (6-3, 213, R-JR) Chase Atkinson (5-11, 180, FR) BS Eric Coley (6-2, 206, R-JR) Cam Jonas (6-1, 210, R-SO) ROV Andre Cisco (6-0, 209, JR) Ben LaBrosse (6-2, 200, FR) FS Trill Williams (6-2, 198, JR) Aman Greenwood (5-10, 180, R-FR)

SPECIAL TEAMS