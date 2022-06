Transfer Portal Breakdown for Every ACC Basketball Team

See the players that have transferred to and from each basketball program in the Atlantic Coast Conference this offseason.

Boston College Photo courtesy of Bob Donnan/USA TODAY Sports Boston College Out: Brevin Galloway, Justin Vander Baan, Gianni Thompson, Kanye Jones In: Mason Madsen (Cincinnati), CJ Penha (Trevecca Nazarene) Clemson Brad Penner/USA TODAY Sports Clemson Out: Nick Honor, Al-Amir Dawes In: Brevin Galloway (Boston College) Duke Photo courtesy of Brad Penner/USA TODAY Sports Duke Out: Joey Baker, Michael Savarino In: Jacob Grandison (Illinois), Ryan Young (Northwestern), Kale Catchings (Harvard), Max Johns (Princeton) Florida State Photo courtesy of Brad Penner/USA TODAY Sports Florida State Out: Quincy Ballard, Alaaeddine Boutayeb In: Darin Green Jr. (UCF), Jaylan Gainey (Brown) Georgia Tech Photo courtesy of Brad Penner/USA TODAY Sports Georgia Tech Out: Khalid Moore, Saba Gigiberia, Bubba Parham, Jehloni James In: Javon Franklin (South Alabama), Lance Terry (Gardner-Webb) Louisville Photo courtesy of Pat McDonogh/Courier Journal/USA TODAY NETWORK Louisville Out: Noah Locke, Matt Cross, Samuell Williamson, Dre Davis, Gabe Wiznitzer, Brad Colbert In: Brandon Huntley-Hatfield (Tennessee) Miami Photo courtesy of Jamie Sabau/USA TODAY Sports Miami Out: none In: Norchad Omier (Arkansas State), Nijel Pack (Kansas State) NC State Photo courtesy of Melina Myers/USA TODAY Sports NC State Out: Manny Bates, Cam Hayes, Thomas Allen, Jaylon Gibson In: D.J. Burns Jr. (Winthrop), Jarkel Joiner (Ole Miss), Jack Clark (La Salle), Dusan Mahorcic (Utah) North Carolina Photo courtesy of Bob Donnan/USA TODAY Sports North Carolina Out: Dawson Garcia, Kerwin Walton, Anthony Harris, Ryan McAdoo In: none Notre Dame Photo courtesy of Orlando Ramirez/USA TODAY Sports Notre Dame Out: Elijah Taylor, Elijah Morgan In: Marcus Hammond (Niagara) Pittsburgh Photo courtesy of Charles LeClaire/USA TODAY Sports Pittsburgh Out: Femi Odukale, Max Amadasun, Ithiel Horton, Daniel Oladapo, Chris Payton, Noah Collier, Chayce Smith, Onyebuchi Ezeakudo In: Greg Elliott (Marquette), Nelly Cummings (Colgate), Blake Hinson (Iowa State) Syracuse Photo courtesy of Brad Penner/USA TODAY Sports Syracuse Out: Frank Anselem, Chaz Owens, Jaylen Bartley In: Mounir Hima (Duquesne) Virginia Photo courtesy of Rob Kinnan/USA TODAY Sports Virginia Out: Carson McCorkle, Igor Milicic Jr., Malachi Poindexter, Jayden Nixon In: Ben Vander Plas (Ohio) Virginia Tech Photo courtesy of Brad Penner/USA TODAY Sports Virginia Tech Out: Nahiem Alleyne, David N'Guessan, John Ojiako, Jalen Haynes In: Grant Basile (Wright State), Mylyjael Poteat (Rice), John Camden (Memphis) Wake Forest Photo courtesy of Dawson Powers/USA TODAY Sports Wake Forest Out: Carter Whitt, Tariq Ingraham In: Tyree Appleby (Florida), Jao Ituka (Marist), Andrew Carr (Delaware), Davion Bradford (Kansas State)