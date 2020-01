West Virginia, Oklahoma State Game Thread

The West Virginia Mountaineers (11-2, 0-1) travels to Stillwater (9-4, 0-1) to take on the Oklahoma State Cowboys at 9:00 pm est on ESPN2. West Virginia trails in the series 7-8.

Both teams are coming off conference road losses.

Oklahoma State to a beating to No. 22 Texas Tech 85-50 while the Mountaineers came up short 53-60 to third-ranked Kansas.

Oklahoma State starters

Cameron McGriff (Sr. F 6-7, 230) 9.6 ppg, 6.8 rpg.

Yor Anei (So. F 6-10, 235) 10.5 ppg, 5.3 rpg

Jonathan Laurant (Sr. G 6-6, 215) 3.2 ppg 2.2 rpg

Isaac Likekele (So. G 6-4, 215) 11.9 ppg, 4.7 rpg

Lindy Waters (Sr. G 6-6, 215) 12.9 ppg, 4.8 rpg

Mountaineer Starters

Emmitt Matthews Jr. (So. F 6-7, 210) 8.8 ppg, 4.6 rpg

Oscar Tshiebwe (Fr. F 6-9, 258) 12.2 ppg, 9.4 rpg

Derek Culver (So. F 6-10, 255) 10.5 ppg, 9.6 rpg

Jermaine Haley (Sr. G 6-7, 215) 9.8 ppg, 5.1 rpg

Jordan McCabe (So. G 6-0, 188) 3.3 ppg, 0.8 rpg