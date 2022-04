2022 WVU Spring Football Roster

The teams have been set for the annual Gold and Blue Spring Game

The teams have been set for the annual Gold and Blue Spring Game Saturday at Mountaineer Field with activities beginning at 1:00 pm. Head coach Neal Brown released the rosters of the Gold and Blue teams Friday afternoon.

All three quarterbacks, Garrett Greene, Will Crowder and Nicco Marchiol will lead the offense on both squads. The Gold Team appears to be the first team, highlighted by receiver Bryce Ford-Wheaton, and running back Tony Mathis Jr. However, throughout the day, expect Mountaineers to play on both the Gold and the Blue teams.

GOLD TEAM

Head Coach: Chad Scott

Defensive Coordinator: Jordan Lesley

Offensive Coordinator.: Sean Reagan

Defensive Staff: Ashton Derico, Jeff Koonz, Dontae Wright

Offensive Staff: Kirk Barron, Domo Young, Chad Scott

Special Teams: Tony Thompson

ROSTER

0 Bryce Ford-Wheaton / WR / 6'3", 220-lb / r-Jr. / Fuquay-Varina, N.C.

3 Kaden Prather / WR / 6'4", 209-lb / So. / Montgomery Village, Md.

6 Garrett Greene / QB / 5'11", 195-lb / r-So. / Tallahassee, Fla./Chiles

6 Exree Loe / LB / 6'0", 214-lb / r-Sr. / Johnstown, Pa.

7 Will Crowder / QB / 6'2" 215-lb / r-Fr. / Gardendale, Ala.

8 Nicco Marchiol / QB / 6'1", 208 / Fr. / Chandler, Ariz.

9 Jackson Crist / QB / 6'2", 205-lb / r-Fr. / SQ Canfield, Ohio

13 Sam James / WR / 6'0", 176-lb / r-Sr. / Richmond Hill, Ga.

13 Hershey McLaurin / S / 6'1", 204-lb / r-So. / Friendship, Miss.

14 Matt Cavallaro / QB / 5'11", 212-lb / r-Jr. / Matamoras, Pa.

14 Malachi Ruffin / S / 5'10", 190-lb / r-Sr. / Nashville, N.C.

16 Caleb Coleman / DB / 6'2" 188-lb / r-Fr. / Phenix City, Ala.

16 Jake Robbins / QB / 6'1" 200-lb / r-Fr. / Ramsey, N.J.

19 Graeson Malashevich / WR / 5'9", 182-lb / r-Jr. / Ceredo, W.Va.

23 Ja’Corey Hammett / BAN / 6'1", 203-lb / r-Fr. / Miami, Fla.

24 Tony Mathis Jr. / RB / 6'2", 270-lb / Jr. / Ottawa, Ontario

25 Saint McLeod / S / 5'11", 205-lb / So. / Philadelphia, Pa.

26 Justin Johnson Jr. / RB / 5'11", 195-lb / So. / St. Louis, Mo.

29 Mumu Bin-Wahad / CB / 5'10", 179-lb / Fr. / HS Atlanta, Ga.

30 Naim Muhammad / CB / 5'11", 200-lb / r-Jr. / Washington, D.C.

31 Christion Stokes / S / 6'0", 182-lb / Fr. / HS Harper Woods, Mich.

33 Jairo Faverus / LB / 6'0", 214-lb / r-So. / Amsterdam, The Netherlands

34 Avery Wilcox / S / 6'0", 194-lb / r-So. / Ft. Mill, S.C.

36 Markquan Rucker / RB / 5'11", 208-lb / r-So. / Middlebourne, W.Va.

37 Parker Grothaus / K / 6'2", 224-lb / r-Sr. / Indian Lake, Ohio

38 Caden Biser / LB / 6'0", 226-lb / r-Fr. / Morgantown, W.Va.

40 Wil Schoonover / LB / 5'9" 218-lb / r-So. / Moorefield, W.Va.

41 Oliver Straw / P / 6'2", 214-lb / Fr. / Melbourne, Australia

42 Tyrin Woodby / CB / 6'0", 164-lb / Fr. / Upper Marlboro, Md.

43 Austin Brinkman / LS / 6'4", 222-lb / r-So. / Bel Air, Md.

44 Lanell Carr / DL / 6'1", 240-lb / r-So. / St. Louis, Mo.

45 Taurus Simmons / DL / 6'2", 238-lb / r-So. / Savannah, Ga.

48 Casey Legg / K / 6'4", 216-lb / r-Sr. / Charleston, W.Va.

50 Brandon Yates / OL / 6'4", 302-lb / r-Jr. / Middletown, Del.

52 Jalen Thornton / DL / 6'2", 277-lb / r-Jr. Cincinnati, Ohio

53 Jordan White / OL / 6'2", 294-lb / r-So. / Largo, Md.

54 Zach Frazier / OL / 6'3", 308-lb / Jr. / Fairmont, W.Va.

64 Wyatt Milum / OL / 6'6", 308-lb / So. / Kenova, W.Va.

66 Ja’Quay Hubbard / OL / 6'5", 316-lb / r-Jr. / Sharpsville, Pa.

72 Doug Nester / OL / 6'7", 323-lb / r-Jr. / Kenova, W.Va.

74 James Gmiter / OL / 6'3", 305-lb / r-Sr. / Bethel Park, Pa.

82 Victor Wikstrom / TE / 6'4", 252-lb / r-Fr. / Uppsala, Sweden

83 C.J. Cole / WR / 6'4", 206-lb / r-So. / Washington, Pa.

87 Mike O’Laughlin / WR / 6'5", 258-lb / r-Jr. / Glen Ellyn, Ill.

88 Brian Polendey / TE / 6'4", 252-lb / r-Sr. / Denton, Texas

96 Edward Vesterinen / DL / 6'3". 275-lb / So. / Helsinki, Finland

97 Brayden Dudley / DL / 6'2", 238-lb / r-Fr. / Buford, Ga.

99 Zeiqui Lawton / DL / 6'1", 262 / r-Fr. / Charleston, W.Va.

BLUE TEAM

Head Coach: AJ Jackson

Defensive coordinator: ShaDon Brown

Offensive Coordinator: Graham Harrell

Defensive Staff: AJ Jackson, Nick Porrecca, Ray Watkins

Offensive Staff: Matt Moore, Tony Washington

Special Teams: Tucker Donati

ROSTER

5 Lance Dixon / LB / 6'2", 214-lb / r-Jr. / Oak Park, Mich.

6 Garrett Greene / QB / 5'11", 195-lb / r-So. / Tallahassee, Fla.

7 Will Crowder / QB / 6'2", 215-lb / r-Fr. / Gardendale, Ala.

8 Nicco Marchiol / QB / 6'1", 208-lb / Fr. / Chandler, Ariz.

8 Lee Kpogba / LB / 6'1", 218-lb / r-Jr. / Winston-Salem, N.C.

9 Jackson Crist / QB / 6'2", 205-lb / r-Fr. / Canfield, Ohio

9 Charles Woods / CB / 5'11", 194-lb / r-Sr. / Dallas, Texas

10 Jared Bartlett / BAN / 6'2", 234-lb / r-Jr. / Miami, Fla.

12 Taijh Alston / DL 6'4", 250-lb / r-Sr. / Lumberton, N.C

14 Matt Cavallaro / QB / 5'11", 212-lb / r-Jr. / Matamoras, Pa.

14 Malachi Ruffin / S / 5'10" / 190 / r-Sr. / Nashville, N.C.

15 Reese Smith / WR / 5'10", 188-lb / r-So. / Danville, Ky.

17 Lyn-J Dixon / RB / 5'10", 188-lb / r-Sr. / Butler, Ga.

18 Jarel Williams / WR / 6'2", 185-lb / Fr. / Saraland, Ala.

20 Andrew Wilson-Lamp / CB / 6'2", 172-lb / r-Fr. / Massillon, Ohio

22 Aubrey Burks / S / 5'11", 194-lb / So. / Oakridge, Fla.

23 Ja’Corey Hammett / BAN / 6'1" 203-lb / r-Fr. / Miami, Fla.

24 Marcis Floyd / CB/ 6'0", 188-lb / r-Jr. / Louisville, Ky.

27 Davis Mallinger / S / 6'1", 190-lb / r-Fr. / Melbourne, Fla.

28 Jaylen Anderson / RB / 5'11", 218-lb / r-Fr. / Perry, Ohio

29 Preston Fox / WR / 5'10", 184-lb / r-So. / Morgantown, W.Va.

35 Aric Burton / DL/ 6'5", 202-lb / Fr. / Heufeld, Germany

37 L’Trell Bradley / S / 5'10", 181-lb / r-Sr. / West Orange, N.J.

39 Danny King / K-P / 5'10", 175-lb / r-So. / Cumberland, Md.

40 Kolton McGhee / K-P/ 6'0", 188-lb / r-Jr. / Altoona, Pa.

40 Wil Schoonover / LB / 5'9", 218-lb / r-So. / Moorefield, W.Va.

45 Taurus Simmons / DL / 6'2", 238-lb / r-So. / Savannah, Ga.

46 Trace Weitzel / TE / 6'1", 240-lb / r-So. / Massillon, Ohio

47 Anthony Del Negro / TE/ 6'0", 255-lb / r-Sr. / Bohemia, N.Y

53 Jordan White / OL/ 6'2", 294-lb / r-So. / Largo, Md.

55 Tomas Rimac / OL / 6'6", 305-lb / r-Fr. / Brunswick, Ohio

55 Dante Stills / DL / 6'4", 285-lb / r-Sr. / Fairmont, W.Va.

58 Nick Malone / OL / 6'5", 290-lb / r-Jr. / Morgantown, W.Va.

59 Jackson Oxley / OL / 6'2", 285-lb / r-So. / Huntington, W.Va.

62 Tyler Connolly / OL / 6'5", 346-lb / r-Jr. / Marysville, Ohio

63 Bryce Biggs / OL / 6'4", 297-lb / r-Fr. / Ashland, Ky.

65 Donovan Beaver / OL / 6'6", 310-lb / r-Jr. / Fredericksburg, Va.

68 Dylan Ray / OL / 6'5", 280-lb / r-Fr. / Noblesville, Ind.

70 Shawn See / OL / 6'10", 362-lb / r-So. / Keyser, W.Va.

73 Chris Mayo / OL / 6'4", 291-lb / r-So. / Deptford, N.J.

80 Michael Evans Jr. / WR / 6'0", 185-lb / r-Fr. / Delmont, Pa.

81 Treylan Davis / TE / 6'3", 240-lb / r-Fr. / Jackson, Ohio

85 Theo Grabill / TE / 6'2", 220-lb / Fr. / Overland Park, Kan.

89 Nick Maher / WR / 6'1", 200-lb / r-Fr. / Pittsburgh, Pa.

91 Sean Martin / DL / 6'5", 279-lb / r-So. / Bluefield, W.Va.

94 Hammond Russell IV / DL / 6'3", 292-lb / r-Fr. / Dublin, Ohio

95 Jordan Jefferson / DL / 6'3", 310-lb / r-Jr. / Navarre, Fla.

98 Leighton Bechdel / K-P / 5'11", 208-lb / r-Jr. / Towson, Md.

99 Ronan Swope / P / 5'11", 156-lb / r-Fr. / King of Prussia, Pa.

