Virginia Tech Depth Chart

The West Virginia Mountaineers (1-2) take on the Virginia Tech Hokies (2-1) Thursday night in Blacksburg (VA) for the battle of the Black Diamond Trophy.

The Virginia Tech football program released its depth chart ahead of the matchup versus the Mountaineers. The two-deep is subject to change prior to kickoff.

DEFENSE

Defensive End

45 TyJuan Garbutt r-Sr.+, 6-1, 255

56 C.J. McCray r-So., 6-3, 237

14 Kyree Moyston Fr., 6-4, 239

Defensive Tackle

3 Norell Pollard Sr., 6-0, 285

91 Wilfried Pene r-So., 6-3, 290

Defensive Tackle

22 Mario Kendricks Sr., 6-0, 290 OR

6 Josh Fuga r-Jr., 6-2, 302

Defensive End

41 Jaylen Griffin r-Sr.+, 6-1, 256 OR

17 Cole Nelson So., 6-3, 241

2 Keyshawn Burgos Fr., 6-5, 239

Will Linebacker

38 Jayden McDonald r-Fr., 6-4, 231 OR

24 Jaden Keller r-Fr., 6-3, 223

21 Keli Lawson r-Fr., 6-4, 215

Mike Linebacker

4 Dax Hollifield Sr.+, 6-1, 245

15 Keshon Artis r-Sr., 6-0, 246

Sam Linebacker

7 Keonta Jenkins Jr., 6-3, 214

19 J.R. Walker r-Jr., 6-0, 223

21 Keli Lawson r-Fr., 6-4, 215

Cornerback

44 Dorian Strong Jr., 6-0, 178

20 DJ Harvey r-Fr., 5-11, 190

Safety

1 Chamarri Conner r-Sr., 6-0, 206

26 Jalen Stroman So., 6-1, 200

Safety

5 Nasir Peoples r-Sr., 6-0, 205

13 Ny’Quee Hawkins r-Jr., 6-0, 198

Cornerback

9 Armani Chatman r-Sr., 5-11, 208

8 Brion Murray r-Sr.+, 5-10, 190

Peter Casey-USA TODAY Sports

OFFENSE

Wide Receiver

80 Kaleb Smith r-Sr., 6-2, 222

85 Christian Moss r-Fr., 6-3, 194

Tight End

86 Nick Gallo Sr., 6-4, 240 OR

89 Drake De Iuliis r-Sr.+, 6-5, 240 OR

4 Connor Blumrick r-Sr.+, 6-5, 222

Left Tackle

60 Silas Dzansi r-Sr.+, 6-5, 335

65 Xavier Chaplin Fr., 6-6, 338

Left Guard

72 Jesse Hanson r-Jr., 6-5, 304

61 Braelin Moore Fr., 6-3, 290

Center

55 Johnny Jordan r-Sr.+, 6-1, 300

58 Jack Hollifield r-Fr., 6-3, 300

Right Guard

68 Kaden Moore So., 6-3, 313

71 Danijel Miletic r-Fr., 6-3, 290

Right Tackle

70 Parker Clements r-So., 6-7, 305

75 Bob Schick r-So., 6-6, 305

Wide Receiver

2 Jadan Blue r-Sr.+, 6-0, 192

88 Jaylen Jones So., 6-1, 198

Wide Receiver

3 Da’Wain Lofton So., 5-11, 193

12 Stephen Gosnell Jr., 6-2, 198

Quarterback

6 Grant Wells r-Jr., 6-2, 208

1 Jason Brown r-Sr.+, 6-2, 230

7 Devin Farrell Fr., 6-0, 195

Running Back

23 Keshawn King r-Jr., 5-11, 180

0 Jalen Holston r-Sr.+, 5-11, 21

SPECIAL TEAMS

Punter

85 Peter Moore r-So., 6-1, 206

95 Nick Veltsistas r-Fr., 6-2, 196

Place Kicker

92 Will Ross r-Jr., 6-1, 209

97 John Love Fr., 5-11, 173

Kickoff Specialist

83 Kyle Lowe r-So., 6-3, 197

Holder

85 Peter Moore r-So., 6-1, 206

16 Luke Bussell r-Jr., 6-1, 211

Long Snapper

99 Justin Pollock r-Jr., 6-2, 237

42 Enzo Anthony r-Jr., 5-10, 216

Kickoff Returner

28 Chance Black r-Fr., 6-1, 191

14 Cole Beck Gr., 6-1, 195

Punt Returner

20 DJ Harvey r-Fr., 5-11, 190

18 William Kakavitsas r-Jr., 6-1, 194

Brent Pry Head Coach

J.C. Price Defensive Line

Tyler Bowen OC & Tight Ends

Chris Marve DC & Linebackers

Stu Holt STC & Running Backs

Brad Glenn Quarterbacks

Joe Rudolph Offensive Line

Derek Jones Cornerbacks

Fontel Mines Wide Receivers

Pierson Prioleau Safeties

Shawn Quinn Sam Linebackers & Nickels

