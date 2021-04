WVU Football NFL Draft History

A list of every Mountaineer that has been drafted into the NFL.

2020

RD 5, Pick 152: S Kenny Robinson - Carolina Panthers

RD 5, Pick 153: OL Colton McKivitz - San Franciso 49ers

2019

RD 3, Pick 100: QB Will Grier - Carolina Panthers

RD 3, Pick 101: OT Yodny Cajuste - New England Patriots

RD 4, Pick 120: WR Gary Jennings - Seattle Seahawks

RD 4, Pick 121: TE Trevon Wesco - New York Jets

RD 6, Pick 188: LB David Long Jr. - Tennessee Titans

2018

RD 4, Pick 119: S Kyzir White - Los Angeles Chargers

2017

RD 3, Pick 99: CB Rasul Douglas - Philadelphia Eagles

RD 5, Pick 166: WR Shelton Gibson - Philadelphia Eagles

2016

RD 1, Pick 14: S Karl Joseph - Oakland/Las Vegas Raiders

RD 3, Pick 77: CB Daryl Worley - Carolina Panthers

RD 4, Pick 113: LB Nick Kwiatkoski - Chicago Bears

RD 5, Pick 153: RB Wendell Smallwood - Philadelphia Eagles

RD 5, Pick 159: S K.J. Dillon - Houston Texans

2015

RD 1, Pick 7: WR Kevin White - Chicago Bears

RD 4, Pick 134: OL Mark Glowinski - Seattle Seahawks

RD 5, Pick 158: DE Shaquille Reddick - Arizona Cardinals

RD 7, Pick 238: WR Mario Alford - Cincinnati Bengals

2014

RD 3, Pick 69: RB Charles Sims - Tampa Bay Buccaneers

RD 3, Pick 88: DE Will Clarke - Cincinnati Bengals

2013

RD 1, Pick 8: WR Tavon Austin - St. Louis Rams

RD 2, Pick 39: QB Geno Smith - New York Jets

RD 3, Pick 92: WR Stedman Bailey - St. Louis Rams

2012

RD 1, Pick 15: DE Bruce Irvin - Seattle Seahawks

RD 5, Pick 140: LB Najee Goode - Tampa Bay Buccaneers

RD 6, Pick 174: S Keith Tandy - Tampa Bay Buccaneers

2011

RD 4, Pick 98: DB Brandon Hogan - Carolina Panthers

RD 5, Pick 134: S Robert Sands - Cincinnati Bengals

RD 6, Pick 195: LB J.T. Thomas - Chicago Bears

RD 7, Pick 253: DL Chris Neild - Washington Football Team

2010

RD 7, Pick 231: OT Selvish Capers - Washington Football Team

2009

RD 2, Pick 44: QB Pat White - Miami Dolphins

RD 7, Pick 220: S Ellis Lankster - Buffalo Bills

RD 7, Pick 222: K/P Pat McAfee - Indianapolis Colts

2008

RD 3, Pick 89: RB Steve Slaton - Houston Texans

RD 5, Pick 163: FB Owen Schmitt - Seattle Seahawks

RD 6, Pick 194: DB Ryan Mundy - Pittsburgh Steelers

2007

No players drafted.

2006

RD 6, Pick 179: DB Dee McCann - Detroit Lions

2005

RD 1, Pick 6: CB Adam "Pacman" Jones - Cincinnati Bengals

RD 3, Pick 83: WR Chris Henry - Cincinnati Bengals

RD 5, Pick 174: WR Rasheed Marshall - San Francisco 49ers

2004

RD 7, Pick 219: RB Quincy Wilson - Atlanta Falcons

2003

RD 4, Pick 130: OT Lance Nimmo - Tampa Bay Buccaneers

RD 5, Pick 144: DB James Davis - Detroit Lions

2002

No players drafted.

2001

No players drafted.

2000

RD 1, Pick 27: TE Anthony Becht - New York Jets

RD 2, Pick 47: WR Jerry Porter - Oakland Raiders

RD 2, Pick 50: LB Barrett Green - Detroit Lions

RD 6, Pick 168: QB Marc Bulger - New Orleans Saints

1999

RD 2, Pick 33: DB Charles Fisher - Cincinnati Bengals

RD 2, Pick 52: DT John Thornton - Tennessee Titans

RD 2, Pick 55: OT Solomon Page - Dallas Cowboys

RD 3, Pick 75: LB Gary Stills - Kansas City Chiefs

RD 3, Pick 95: RB Amos Zereoue - Pittsburgh Steelers

RD 4, Pick 121: DE Kevin Landolt - Arizona Cardinals

1998

RD 7, Pick 203: DT Henry Slay - Atlanta Falcons

1997

RD 2, Pick 50: DB Mike Logan - Jacksonville Jaguars

RD 6, Pick 176: LB Canute Curtis - Cincinnati Bengals

1996

RD 3, Pick 63: DB Aaron Beasley - Jacksonville Jaguars

RD 3, Pick 68: DE John Browning - Kansas City Chiefs

RD 4, Pick 124: RB Kantroy Barber - New England Patriots

RD 7, Pick 216: TE Lovett Purnell - New England Patriots

1995

RD 2, Pick 56: P Todd Sauerbrun - Chicago Bears

1994

RD 3, Pick 76: OL Rick Braham - Arizona Cardinals

RD 6, PIck 169: WR Jay Kearney - Green Bay Packers

RD 6, Pick 191: DB Darren Studstill - Dallas Cowboys

1993

RD 3, Pick 68: OL Mike Compton - Detroit Lions

RD 5, Pick 120: RB Adrian Murrell - Green Bay Packers

1992

RD 7, Pick 194: DT Jim Gray - New England Patriots

RD 10, Pick 253: LB Steve Grant - Indianapolis Colts

1991

No players drafted.

1990

RD 1, Pick 14: DE Renaldo Turnbull - New Orleans Saints

RD 2, Pick 28: WR Reggie Rembert - New York Jets

RD 2, Pick 51: DT Mike Fox - New York Giants

RD 7, Pick 168: Basil Proctor - New York Jets

RD 9, Pick 229: OT Jack Linn - Detroit Lions

RD 9, Pick 236: LB Lonnie Brockman - New Orleans Saints

RD 12, Pick 317: QB Major Harris - Los Angeles Raiders

1989

RD 6, Pick 157: DB Bo Orlando - Houston Oilers

RD 6, Pick 166: RB Craig Taylor - Cincinnati Bengals

RD 7, Pick 172: RB Undra Johnson - Atlanta Falcons

RD 8, Pick 197: DT Chris Parker - Detroit Lions

RD 8, Pick 209: RB Anthony Brown - New York Jets

RD 8, Pick 217: DB Alvoid Mays - Houston Oilers

RD 9, Pick 237: DT Pat Marlatt - New York Jets

RD 11, Pick 298: OT Brian Smider - Houston Oilers

1988

RD 4, Pick 84: DT David Grant - Cincinnati Bengals

1987

RD 12, Pick 328: RB John Holifield - Cincinnati Bengals

1986

RD 1, Pick 7: OT Brian Jozwiak - Kansas City Chiefs

RD 7, Pick 182: LB Freddie "Boom" Smalls - San Diego Chargers

RD 12, Pick 331: LB Derek Christian - Buffalo Bills

1985

RD 4, Pick 104: RB Ron Wolfley - St. Louis Cardinals

RD 11, Pick 281: WR Willie Drewery - Houston Oilers

RD 12, Pick 133: K Paul Woodside - Buffalo Bills

1984

RD 3, Pick 59: QB Jeff Hostetler - New York Giants

RD 9, Pick 246: WR Rich Hollins - Detroit Lions

RD 12, Pick 317: DE Steve Hathaway - Indianapolis Colts

1983

RD 2, Pick 39: DE Daryl Talley - Buffalo Bills

RD 11, Pick 302: TE Mark Raugh - Pittsburgh Steelers

1982

RD 2, Pick 44: QB Oliver Luck - Houston Oilers

1981

RD 5, Pick 133: LB Delbert Fowler - Houston Oilers

RD 6, Pick 154: DB Fulton Walker - Miami Dolphins

RD 10: Pick 269: RB Robert Alexander - Los Angeles Rams

1980

No players drafted.

1979

No players drafted.

1978

RD 9, Pick 236: DB Tom Pridemore - Atlanta Falcons

RD 11, Pick 285: RB Dave Riley - New Orleans Saints

1977

No players drafted.

1976

RD 3, Pick 90: RB Ron Lee - Indianapolis Colts

RD 4, Pick 114: WR Artie Owens - San Diego/Los Angeles Chargers

RD 8, Pick 225: DB Charles Braswell - Detroit Lions

RD 14, Pick 380: OL Al Gluchoski - New York Jets

RD 17, Pick 462: TE Scott MacDonald - New Orleans Saints

RD 17, Pick 484: DT Dick Lukowski - Minnesota Vikings

1975

RD 3, Pick 63: WR Danny Buggs - New York Giants

RD 6, Pick 150: DB Charles Miller - Cleveland Browns

RD 8, Pick 188: DT John Adams - St. Louis Cardinals

RD 10, Pick 237: WR Marshall Mills - Atlanta Falcons

RD 11, Pick 263: DT Jeff Merrow - Atlanta Falcons

RD 16, pick 403: RB Kerry Marbury - New England Patriots

1974

No players drafted.

1973

RD 14, Pick 397: RB Ed Williams - Baltimore Colts

1972

RD 16, Pick 405: DB Leon Jenkins - Detroit Lions

1971

RD 3, Pick 57: RB Jim Braxton - Buffalo Bills

RD 4, Pick 74: LB Dale Farley - Miami Dolphins

RD 8, Pick 201: RB Bob Gresham - New Orleans Saints

1970

RD 9, Pick 209: LB Carl Crennel - Pittsburgh Steelers

1969

No players drafted.

1968

RD 3, Pick 58: RB Garrett Ford - Denver Broncos

RD 10, Pick 258: DB John Mallory - Philadelphia Eagles

RD 14, Pick 366: LB Dan Williamson - Philadelphia Eagles

RD 14, Pick 373: DB Ron Williams - Dallas Cowboys

1967

No players drafted.

1966

RD 1, Pick 3: RB Dick Leftridge - Pittsburgh Steelers

RD 6, Pick 86: WR Bob Dunlevy - Dallas Cowboys

RD 15, Pick 225: DE Bill Sullivan - Detroit Lions

1965

RD 15, Pick 198: OT Joe Pabian - San Francisco 49ers

1964

RD 7, Pick 86: OL Pete Goimarac - Philadelphia Eagles

RD 10, Pick 134: RB Glenn Holton - Detroit Lions

1963

RD 8, Pick 102: RB Tom Woodeschick - Philadelphia Eagles

RD 13, Pick 181: RB Jim Moss - New York Giants

RD 19, Pick 257: RB Steve Berzansky - Baltimore Colts

1962

RD 6, Pick 78: OT Bill Winter - San Francisco 49ers

RD 15, Pick 210: RB Roger Holdinsky - Green Bay Packers

1961

No players drafted.

1960

RD 14, Pick 163: OT Bill Dumbauld - Cleveland Browns

RD 14, Pick 164: RB Ray Petersen - Philadelphia Eagles

1959

RD 6, Pick 67: OT Dick Guesman - Detroit Lions

RD 13, Pick 150: OL Bill Lopasky - San Francisco 49ers

RD 21, Pick 244: RB Mel Reight - Washington Football Team

RD 22, Pick 255: RB Glenn Shamblin - Chicago Cardinals

1958

RD 1, Pick 7: LB Chuck Howley - Chicago Bears

RD 2, Pick 20: RB Larry Krutko - Pittsburgh Steelers

RD 3, Pick 35: OG Joe Nicely - Baltimore Colts

RD 13, Pick 148: QB Mickey Trimarki - Philadelphia Eagles

RD 19, Pick 221: WR Bill Chancey - Chicago Bears

1957

RD 15, Pick 180: WR Tony Hosek - Chicago Bears

RD 21, Pick 250: WR Joe Kopnisky - Chicago Cardinals

RD 24, Pick 286: C Ron Klim - Chicago Cardinals

RD 29, Pick 341: OT Bill Trozzo - Cleveland Browns

1956

RD 1, Pick 6: FB Joe Marconi - Los Angeles Rams

RD 2, Pick 15: OT Bruce Bosley - San Francisco 49ers

RD 3, Pick 30: LB Sam Huff - New York Giants

RD 3, Pick 36: QB Fred Wyant - Washington Football Team

RD 4, Pick 49: B Bobby Moss - Cleveland Browns

RD 11, Pick 133: OT Bill Underdonk - Cleveland Browns

1955

RD 5, Pick 57: OG Gene Lamone - Philadelphia Eagles

RD 11, Pick 128: E Bill Hillen - New York Giants

RD 18, Pick 211: OT Clyde Sweeney - Los Angeles Rams

RD 23, Pick 268: C Chick Donaldson - Washington Football Team

1954

RD 4, Pick 40: B Tommy Allman - Green Bay Packers

RD 8, Pick 89: OT Ralph Starkey - New York Giants

RD 8, Pick 92: E Bill Marker - Washington Football Team

RD 12, Pick 140: OT Ben Dunkerley - Washington Football Team

RD 21, Pick 250: OT Jerry Cooper - Los Angeles Rams

RD 24, Pick 282: B Bill Jarrett - Chicago Bears

RD 29, Pick 235: B Jack Stone - Philadelphia Eagles

1953

RD 13, Pick 151: C Bob Orders - Green Bay Packers

1952

RD 15, Pick 179: E Paul Bischoff - New York Giants

1951

RD 19, Pick 224: OT Jack Bove - Philadelphia Eagles

RD 26, Pick 308: C Frank Kazmierski - Detroit Lions

1950

RD 9, Pick 115: B Pete Zinaich - San Francisco 49ers

RD 11, Pick 142: G Fred Stuvek - Los Angeles Rams

RD 13, Pick 159: B Jack Morton - New York Bulldogs

RD 15, Pick 194: C Dave Stephenson - Los Angeles Rams

1949

RD 10, Pick 101: E Roy Lester - Philadelphia Eagles

RD 16, Pick 154: OT Gene Remenar - Green Bay Packer

RD 16, Pick 161: E Frank Reno - Philadelphia Eagles

1948

RD 3, Pick 18: DB Tom Keane - Los Angeles Rams

RD 11, Pick 95: OG Gene Corum - Chicago Cardinals

RD 13, Pick 114: B Jim Walthall - Philadelphia Eagles

1947

No players drafted.

1946

RD 17, Pick 153: C Russ Lopez - Pittsburgh Steelers

1945

RD 29, Pick 305: C Leo Benjamin - Philadelphia Eagles

1944

RD 21, Pick 112: OT Eddie Kulakowski - Philadelphia Eagles

RD 28, Pick 288: B Dick McElwee - Detroit Lions

1943

RD 17, Pick 151: G Vic Peelish - Detroit Lions

RD 19, Pick 174: B Quentin Barnette - Brooklyn Dodgers

1942

No players drafted.

1941

RD 19, Pick 171: E John Shonk - Philadelphia Eagles

1940

RD 13, Pick 114: G Mike Gussie - Brooklyn Dodgers

RD 13, Pick 117: HB Harry Clarke - Chicago Bears

1939

RD 18, Pick 163: G Alex Atty - Cleveland Rams

1938

RD 7, Pick 58: TB Kelly Moan - New York Giants

1937

RD 7, Pick 61: E Babe Barna - Philadelphia Eagles

1936

RD 1, Pick 6: OT Joe Stydahar - Chicago Bears

