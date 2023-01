El actor de 'Malcom in the Middle' ahora es piloto profesional de la NASCAR

Cuando terminó la serie 'Malcolm in the Middle' en 2006, la carrera de Frankie Muniz, quien interpretaba al protagonista, quedó volando. Ahora, 17 años después, volvemos a ver al ex actor, pero como piloto de NASCAR.

Según datos de Entertainment Weekly, el actor de 37 años correrá la ARCA Menards Series, una de las más importantes en la NASCAR. Muniz formará parte del equipo Rette Jones Racing, donde estará detrás del volante de un Ford con el número 30.

IMAGO / Allstar

La competencia comienza el 18 de febrero, y el actor convertido en piloto compartió en Twitter la emoción que siente de convertir su sueño en realidad:

“Desde la infancia, ha sido mi sueño perseguir las carreras en NASCAR, y era importante para mí asociarme con un equipo que se alineara con mis objetivos y visión a largo plazo, al tiempo que me proporcionara todas las oportunidades imaginables para crecer mental y físicamente como piloto de carreras a tiempo completo. Por fin hago realidad mi sueño, esto es para mi hijo y para demostrarle que siempre puedes perseguir tus sueños”.

Ojalá todos tengamos la oportunidad de cumplir nuestros más grandes sueños como él.