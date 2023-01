Las mejores frases de Lionel Messi tras coronarse con Argentina

Lionel Messi es sin duda uno de los mejores futbolistas de la historia y por sus logros tal vez el mejor del mundo, a sus 35 años puede presumir de haber conseguido todo lo que se propuso como la reciente Copa del mundo.

Messi habló por primera vez tras salir campeón del mundo, lo hizo desde París con Andy Kusnetzoff para Urbana Play y contó sus experiencias en la pasada edición de Qatar 2022 donde Argentina levantó el título mundial, el tercero para la nación sudamericana, dejando muy claro que siempre tuvo presente el objetivo de alzar el título.

“Siempre le hablo a Dios, le agradezco y le pido por el bienestar de mis seres queridos. Antes del 2014 dije que Dios me iba a regalar un Mundial. Yo presentía que lo tenía guardado para mí. Y no hubo mejor momento que este, en el final de mi carrera…”.

“La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba, me decía 'vení y agarrame que ahora sí me podés tocar'. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”.