El escalofriante accidente que casi le cuesta la vida a Conor McGregor

Conor McGregor (quien entra y sale del retiro) compartió detalles de un tenebroso accidente que sufrió mientras andaba en bicicleta por la carretera.

"Recibí un golpe de un coche por detrás justo ahora. El sol era una trampa, el conductor no podía verme. Iba a toda velocidad y pasó a través de mí. Gracias a Dios, no había llegado mi hora", escribió The Notorious en sus redes sociales.

La buena noticia es que el peleador apenas salió lastimado y aquí sigue dándonos de qué hablar. Apenas le quedó un rasponcito de pompa. Literal, vean la imagen: