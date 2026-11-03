5 aspectos del juego de Gilberto Mora que demuestran que está listo para jugar en Europa

Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano. El joven mediocampista genera gran ilusión entre los aficionados debido a la muestra de un gran talento a tan corta edad. A sus 18 años, 'Morita' ha demostrado que es más una realidad que una promesa.

Sus actuaciones con Xolos de Tijuana y la selección mexicana han hecho que grandes del futbol europeo, como el Liverpool, el Real Madrid y el Barcelona, se fijen en él.

Parece que todos los astros se están alineando para que el mediocampista mexicano de el salto al Viejo Continente en uno de los próximos mercados.

A continuación te contamos cuáles son los aspectos que hacen que Gilberto Mora esté en el radar de algunos de los equipos más poderosos del mundo.

5. Mentalidad

Moisés Caicedo y Gilberto Mora | Eurasia Sport Images/GettyImages

Aunque suene a cliché, Mora es un futbolista que pareciera tener más de 200 partidos de primera división a cuestas. A pesar de su juventud, no se siente abrumado en escenarios demandantes. Así lo demostró en la Copa Oro 2025 y el Mundial 2026 con la selección mexicana. Sin importar la presión, el juvenil se enfrentó sin titubear a futbolistas del nivel de Moisés Caicedo o Jude Bellingham. Si bien cometió un error que se tradujo en un gol en contra contra Inglaterra, 'Morita' se supo levantar del tropiezo y se ha mantenido en gran nivel.

4. Movilidad y adaptación

Gilberto Mora se destaca por su capacidad de jugar varias posiciones | Jam Media/GettyImages

Aunque la posición preferida de Gilberto Mora es como mediocampista ofensivo o enganche, el joven volante mexicano también se puede desempeñar como extremo por cualquiera de las dos bandas, falso nueve o interior por izquierda. Javier Aguirre, Rafael Márquez y Sebastián Abreu le han dado libertad a 'Morita' para "moverse libre" tanto en la selección mexicana como en Xolos de Tijuana.

3. Visión e inteligencia

Gilberto Mora, la joya de México | Colin McMaster/GettyImages

El mediocampista mexicano ha sido comparado, por su estilo de juego, con futbolistas legendarios como Andrés Iniesta y Pablo Aimar. 'Morita' es el hombre que sus compañeros buscan cuando no tienen claridad para avanzar. El volante suele encontrar jugadas donde los otros no. Es capaz de abrir el camino y generar opciones claras de gol. El medio de 18 años también se destaca por su capacidad de leer el juego antes de recibir el balón, y su manejo de ritmo y desequilibrio.

2. Llegada a gol

Gilberto Mora, un mediocampista que pronto podría ir a Europa | Scott Wachter - Leagues Cup/GettyImages

Gilberto Mora es un elemento que es especialmente peligroso cuando se suma a la zona de tres cuartos de cancha. Si bien es un organizador, también es un jugador con gol. En 64 partidos con Xolos de Tijuana, 'Morita' registra un total de 15 goles. Solamente cinco de estos han sido por la vía del penalti. Con el Tri, suma un gol en 13 partidos.

1. Potencial

Gilberto Mora espera dar el salto al futbol europeo en alguno de los próximos mercados | Omar Vega/GettyImages

Por momentos, da la impresión de que el futbol mexicano le está quedando chico al mediocampista de Xolos de Tijuana. Mora es un jugador que ya es figura en la Liga MX y marca diferencia, pero todavía tiene varias áreas de oportunidad para seguir creciendo. Para alcanzar su máximo potencial, el mediocampista tiene que probarse y aprender en el futbol de élite.