5 aspectos tácticos que debe mejorar Cruz Azul para salir bicampeón este Apertura 2026

El Cruz Azul está matemáticamente clasificado a Liguilla. El actual campeón del fútbol mexicano acumula siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, además de cuatro victorias seguidas. Estos números sustentan lo que se ven en la cancha que es un equipo con buen momento. Sin embargo ¿es suficiente para ser bicampeón?

Antes de las cuatro victoras, fueron tres empates de manera consecutiva que dejaban más dudas que certezas a su afición. Es por ello que a pesar de los triunfos, todavía hay aspectos que Joel Huiqui puede arreglar para que el objetivo que tienen se pueda cumplir.

1. ¿Dónde poner a Lira?

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El capitán de la Máquina es un futbolista sumamente importante para el club. Con pretensiones caídas de irse a Europa el mercado pasado, se quedó en Cruz Azul y aunque no se le nota desconectado, parece que este no ha sido su mejor torneo.



Las últimas actuaciones lo ponen en tela de juicio. Su máxima tarea, que es el cuidado del balón, ha dejado mucho que desear y para la muestra esta estadística: 7.9 posesiones pérdidas por partido. Esto viene de un contención que no tiene que construir gracias a las cualidades de sus compañeros.



La solución del DT para aprovechar el buen momento de Amaury García y respetar la jerarquía de Lira fue poner de líbero al primero y un poco más adelante al segundo. No es una mala idea pero pierdes fuerza en el ataque.



Por lo tanto, Huiqui tiene que decidir, de cara a la fase final, qué hará con el capitán que muy probablemente se vaya en el invierno.

2. Un mediocampo sobre poblado

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La lesión de Paradela le dio una oportunidad de oro a Andrés Montaño de revivir una carrera que se veía estancada. Cinco partidos anotando y la toma del control del mediocampo lo tiene ahora como pieza fundamental.



Todos los entrenadores quisieran este problema, pero ahora con José de vuelta, parece que tiene demasiados centrocampistas que pueden tomar el balón y generar peligro (que de aquí se desata otro tema). Por lo tanto, Huiqui tendrá que encontrar la manera de balancear la jerarquía del argentino ante el buen momento del joven mexicano.

3. El nueve sin consistencia

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Gabriel Fernández y Nico Ibañez, cuando están en condiciones, pueden darte buenos dividendos. El problema de Huiqui es que el primero batallan con las lesiones y el seguno no logra responder desde su fichaje.



La alternativa fue Ebere, que la Liguilla pasada lo hizo de buena manera, pero ahora por cuestiones desconocidas, parece borrado de la delantera.



No sirve de nada tener un mediocampo generador de oportunidad si el delantero centro simplemente no logra concretar.



¿Usar un falso nuevo con Paradela? ¿Ebere por la banda para que llegue desde atrás? Es una cuestión que a pesar de los muchos goles que ha anotado la Máquina, la gran mayoría vienen de sus centrocampistas.

4. ¿Charly por izquierda?

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ningún aficionado a Cruz Azul puede poner en tela de juicio la importancia del ex jugador de Monterrey en los últimos años. Con goles importantes, la batuta bien tomada del equipo y liderazgo que se muestra hasta en los discursos que se suben en redes, Charly es el capitán sin gafete.



Sin embargo, en los últimos encuentros se le ha colocado en una posición que no domina. Normalmente está de mediapunta para construir, pero lo hace desde la derecha, no a perfil cambiado. Esto le ha restado generación de juego y llegada desde atrás.



No es un problema urgente y tampoco es algo de que preocuparse demasiado, pero si Cruz Azul pretende ser campeón, ese trofeo pasará por los botines de Rodríguez.

5. La portería, fundamental

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Según Statkicks, Kevin Mier y Andrés Gudiño ocupan dos de los últimos tres lugares en el ranking de guardametas de la Liga MX. Esto no solo se califica con atajadas, sino en el juego en general.



Los números no siempre dicen la verdad, pero en esta ocasión demuestran lo que el entrenador ya detectó: falta de consistencia.



Cruz Azul solo tiene una portería en cero en sus últimos 10 partidos. Además, si se revisa todo el Apertura 2026, solo dos ocasiones no recibieron gol.



Alguno de los dos tiene que tomar la titularidad y llevarla hasta Liguilla sin errores, que es algo que también se le complica a ambos.