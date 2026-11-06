5 ausentes de la selección mexicana en la convocatoria de Rafael Márquez para la Fecha FIFA de noviembre

La selección mexicana de fútbol jugará contra Jamaica los duelos correspondientas a la eliminatoria por la CONCACAF Nations League. El primer partido se llevará a cabo el día sábado 14 de noviembre, en el National Stadium de Kingston, de Jamaica, mientras que la vuelta se disputará el martes 17, en la cancha del estadio BBVA.

Rafael Márquez, que aún no consigue su primer triunfo como director técnico de la escuadra tricolor, lanzó una interesante lista de 28 convocados para la Fecha FIFA del mes de noviembre, dejando fuera a algunos elementos que enumeraremos a través de este artículo.

5. César: el 'Chino' Huerta

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Cuando se anunció su regreso al fútbol mexicano, más de uno catalogó el movimiento concretado por los Pumas de la UNAM como una verdadera ‘‘bomba’’, tomando en consideración la calidad del futbolista, y también lo cerca que estuvo de firmar por quien ha hecho mejor las cosas en las últimas campañas de la Liga MX, el Toluca.



Sin embargo, con el conjunto universitario no ha podido alcanzar ese nivel que lo llevó a Europa, y Rafael Márquez, a sabiendas de lo que se juega el tricolor en esta llave, decidió prescindir de sus servicios.

4. Carlos Acevedo

El guardameta mexicano ha sido fundamental en el resurgir de este Santos Laguna que hoy depende de sí mismo para seguir en la pelea por un lugar en la liguilla, y, ya estando ahí, ¿por qué no soñar con el campeonato?



No obstante, la justicia deportiva sigue sin rendirle cuentas favorables al guardameta de los laguneros, quien, a pesar de mantener un alto nivel competitivo desde hace ya bastante tiempo, sigue sin ser un convocado habitual a la selección mexicana de fútbol.

3. Orbelín Pineda

Monterrey v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Bajo el mando de Matías Almeyda, Orbelín Pineda ha alcanzado un nivel superlativo en el ataque del Club de Fútbol Monterrey. Pese a que la defensa de la Pandilla ha quedado a deber en el Apertura 2026, la brillantez de Pineda permite que hoy Monterrey dependa de sí mismo para avanzar a la liguilla.



Sin embargo, Rafael Márquez busca, en una primera instancia, lograr un equilibrio en la zona baja que le dé tranquilidad para ir, de a poco, plasmando su idea de juego al interior de la cancha. En este escenario, Orbelín Pineda sencillamente no tiene lugar.

2. Víctor Guzmán

Monterrey v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien es verdad que hoy Rayados no es propiamente un ejemplo en temas defensivos, irónicamente, uno de sus mejores futbolistas ha sido el defensa central Víctor Guzmán.



Bajo la dirección técnica del ‘Pelado’ Almeyda, el ‘Toro’ parece haber encontrado la estabilidad frustrada con otros estrategas. A pesar de ello, Rafael Márquez cuenta con elementos de gran calidad en esa posición, por lo tanto, al menos en la Fecha FIFA de noviembre, su nombre no apareció dentro de la lista.

1. Henry Martín

America v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El delantero mexicano vive un gran momento con las Águilas del América. Ha marcado 10 goles en el Apertura 2026, solo está por debajo de Salomón Rondón en la tabla de goleadores, y, sin embargo, Rafael Márquez ha decidido no llamarlo para la Fecha FIFA de noviembre.



El motivo podría estar relacionado con el hecho de que el estratega mexicano está pensando a futuro, con elementos que puedan llegar en óptimas condiciones al Mundial 2030, y claramente Henry Martín no es uno de ellos.

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