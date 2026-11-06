5 cambios tácticos que pretende Rafa Márquez con la nueva convocatoria de la selección mexicana vs Jamaica

La selección mexicana dio a conocer su nueva convocatoria para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Una vez más, el técnico Rafael Márquez ha decepcionado, es la verdad. Pese a que llegó con un discurso donde daría entrada a jugadores jóvenes, sigue cayendo en el mismo error de los timoneles pasados, pues llamó a varias de esas ‘vacas sagradas’ que parecen impuestas por los federativos.



Al final de cuentas, cada quién tiene sus propias opiniones y sus maneras de ver el juego, mas no se nota un gran cambio en su listado. Apostó por los mismos tres porteros, la parte defensiva sin duda es la que más polémica ha causado. Con respecto al resto, se puede decir que es lo que hay, sumado a que El Káiser apuntó a varios futbolistas que saben desempeñar más de una posición.



La gran sorpresa fue Armando León, que atraviesa un gran momento con el NK Osijek de Croacia, descartando así a Henry Martín (América), que sonaba con fuerza para volver a vestir la verde gracias a que es el mexicano con más tantos en el presente semestre de la Liga MX. Hablando de la liga local, tal parece que Monterrey pidió un permiso para retener a Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, lo que suena lógico al no ver plasmados sus nombres en la lista. Asimismo, otras sorpresas fueron Jesús ‘Tecatito’ Corona (Monterrey) y Andrés Montaño (Cruz Azul).



Y ahora, tras un inicio de pesadilla con dos derrotas y dos empates en sus primeros cuatro cotejos, el cinco veces mundialista necesita calmar las aguas, formando una base con juventud y experiencia, que espera pueda superar a los Reggae Boys. El primer juego será el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston y la vuelta será el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA.



Aquí te dejamos cinco cambios tácticos que pretende Rafa con El Tricolor:

1. Darle mayor solidez al ataque por izquierda

Julián Quiñones | Soccrates Images/GettyImages

Actualmente, pareciera que el fútbol mexicano carece de atacantes por izquierda, tanto que en la pasada convocatoria Rafa tuvo que decantarse por Hirving Lozano (LA Galaxy), sin embargo, está lejos de lo que fue alguna vez, aparte llamó al joven Hugo Camberos (Chivas), que tristemente no recibe casi minutos.



Al final, fue lamentable ver que México únicamente pudo hacer dos goles en los cuatro partidos contra siete que recibió, además los tantos no fueron ni de extremos ni de centros delanteros, ya que Santi Sandoval (Chivas) y Víctor ‘Toro’ Guzmán fueron los autores.



Con el retorno de Julián Quiñones, de gran paso con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, y de Alexis Vega (Toluca), que hizo berrinche y reproche por no ser llamado y ahora sí le salió, se espera ese lado pese bastante, pues los dos tienen pasado mundialista y podrían poner en aprietos a sus rivales en el uno a uno con su desborde e inteligencia ofensiva.



Del otro lado, Roberto Alvarado (Chivas) sería el dueño de la posisión, pero Tecatito Corona e Isaías Violante (América) esperarían su turno.

2. Probar a un goleador que brilla en Europa

Las opiniones están divididas en el llamado de Armando León. A muchos, como su servidor, agrada que se le abran las puertas a un joven que está haciendo su tarea aunque no tenga tantos reflectores ni estuviera anteriormente en el radar.



El ex de León lleva cinco tantos y dos asistencias en la presente temporada, ganándose así su llamado, pues tal como se mencionó, en los pasados cuatro juegos ningún delantero dijo presente, incluido Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos), quien nuevamente fue requerido, a diferencia de Germán Berterame (Inter Miami), al cual si le negaron el llamado.



Es una oportunidad inmejorable para darle actividad y ver si su prometedor presente puede plasmarse a la vez en la selección, aparte cuenta con una buena movilidad que podría darle mayor libertad a los extremos para irse abriendo. Si todo sale bien sería un verdadero alivio ante la ausencia de Raúl Jiménez (Wolverhampton) y el notorio bajón de Santi Giménez (Porto), que también tiene otro chance.



Ya sea como inicial o revulsivo, es un acierto para El Káiser, que tomó en cuenta a un nuevo joven y no acabó por llamar a un veterano Henry Martín (América) que lleva diez goles en el semestre, pero cinco de penal y cinco de ellos contra los últimos lugares de la tabla. Ojalá no haya más jerarquías.

3. Cambio de estafeta en la lateral derecha

Rodrigo Huescas | Hector Vivas/GettyImages

El proceso es de cuatro años, sin embargo, Rafa vivió en carne propia lo que es eso y sabe que en ese tiempo todo puede cambiar, tanto el estado físico como el estado anímico, lo cual puede modificar totalmente el rendimiento de un jugador.



Si toma esto en cuenta, lo que quiere es refrescar zonas, pensando en quiénes sí podrían llegar a la Copa del Mundo, por eso Henry Martín quedó fuera, aparte finalmente se dejó de convocar a Jorge Sánchez (Atlas), siempre criticado, pero con su nombre apareciendo en cada listado.



Mucho antes de su lesión, Rodrigo Huescas (FC Copenhague) pintaba para ser el jefe de la lateral derecha y ahora tiene esa oportunidad. Realmente no tendría mucha competencia porque inexplicablemente se llamó a un Kevin Álvarez (América) que está a años luz de su versión del Mundial 2022. Es más, Israel Reyes (América) podría dar mayor competencia, ya que sabe cómo manejarse en ese rol.



Estos mismos laterales tendrían como tarea adelantar sus líneas para ir borrando al rival y así evitar que puedan gerarar llegadas.

4. Darle mayor solidez a la defensiva

César Montes | Soccrates Images/GettyImages

Lamentablemente para El Káiser, no pudo contar con César Montes (Lokomotiv Moscú) en sus primeros encuentros porque se lesionó, algo que cobró factura porque perdieron dos de los duelos, uno por goleada.



Con el regreso del Cachorro, se espera vuelva a hacer esa gran dupla con Johan Vásquez (Genoa), la cual fue la central del Mundial pasado que dio muchas alegrías. Con esto, El Tri se fortalecería en el juego aéreo y en los duelos físicos, algo de suma importancia contra velocistas de físico imponente como lo son los jamaicanos.



Sumado a ello, se sabe que Rafa quiere hacer jugar a su equipo al estilo del español Pep Guardiola y el argentino Ricardo La Volpe, así que necesita hombres que sepan salir jugando bien con la pelota, algo que saben hacer los dos legionarios.



Del mismo modo, los otros defensores que llamó como Israel Reyes y Diego Campillo (Chivas) saben cómo salir jugando, junto al guardameta Raúl Rangel (Chivas), que tiene un gran juego con los pies.

5. Dinamismo y buen pie en la zona de creación

Andrés Montaño | ANP/GettyImages

En la convocatoria pasada, el histórico del Barcelona de España llamó para el mediocampo a hombres como Denzell García (Juárez), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Alan Cervantes (América) y Luis Chávez (Dinamo Moscú), dos de ellos con virtudes más defensivas, mientras el mundialista mostró un bajo nivel y el celeste no estuvo a la altura de las expectativas.



Es por eso que el timonel decidió llamar una vez más a Obed Vargas (Atlético Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Gilberto Mora (Xolos) y Santi Sandoval, elementos que pueden generar mucho en el centro del campo gracias a su buen pie y dinamismo. Con ellos buscaría priorizar la posesión fluida, la aceleración de juego entre líneas y la circulación rápida de la pelota para superar los bloques defensivos. A ellos se suma Andrés Montaño (Cruz Azul), que ha estado en plan grande estas últimas semanas.