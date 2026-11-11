5 clubes que podrían fichar a Obed Vargas en el mercado de invierno
Obed Vargas tiene prácticamente definida su salida del Atlético de Madrid durante el próximo mercado de invierno. El mexicano ha quedado relegado en los planes deportivos de Diego Simeone, situación que obliga a buscar caminos para recuperar protagonismo.
De esta manera, una cesión en enero aparece como la solución más viable para todas las partes. Por la calidad que tiene, seguramente no le faltarán ofertas.
5 clubes que podrían fichar a Obed Vargas en el invierno
1. Getafe
El conjunto madrileño aparece como uno de los principales candidatos para incorporar al mexicano. Durante el pasado mercado de verano ya mostró interés en conseguir sus servicios, aunque las negociaciones no prosperaron. Su cercanía con el Atlético facilitaría la operación y permitiría que Vargas continuara desarrollándose dentro de LaLiga.
2. Alavés
Otro equipo que buscó al ex Seattle Sounders de la MLS durante el verano fue el conjunto vasco, que podría reactivar su interés en enero. Vargas encajaría como una alternativa para fortalecer la zona central del campo gracias a su capacidad de recuperación, despliegue físico y juventud, virtudes que siempre se requieren dentro de un club que trabaja en función de no descender.
3. Valencia
La presencia de Javier Aguirre como entrenador representa un factor importante para considerar al conjunto naranjero entre los posibles destinos. El técnico mexicano conoce las cualidades de Vargas, jugador al que llevó a la pasada Copa del Mundo y podría facilitar su incorporación. Una cesión permitiría al futbolista trabajar bajo las órdenes de un entrenador familiarizado con sus características y necesidades deportivas.
4. Feyenoord
Antes de confirmarse el fichaje por el Atlético de Madrid, el conjunto neerlandés ya había mostrado interés en incorporar al mexicano. Su propuesta futbolística, caracterizada por la intensidad y el desarrollo de jóvenes talentos, podría favorecer considerablemente su crecimiento. Además, la relación del club de Rotterdam con el fútbol mexicano en tiempos recientes es muy fuerte.
5. Bayer Leverkusen
El conjunto alemán también estuvo entre los clubes interesados en Vargas antes de su llegada al Atlético de Madrid. Su capacidad para desarrollar futbolistas jóvenes lo convierte en una alternativa atractiva, aunque la competencia interna podría representar un obstáculo, pues de todos los equipos mencionados, el Leverkusen es el más cercano al cuadro rojiblanco a nivel de plantel.
Por ahora, Vargas no tiene avanzado nada con ninguno de los equipos mencionados. Sin embargo, estos clubes pintan como los destinos más realistas por su relación pasada directa o indirectamente con el jugador.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.