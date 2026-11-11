5 clubes que podrían fichar a Obed Vargas en el mercado de invierno

Obed Vargas tiene prácticamente definida su salida del Atlético de Madrid durante el próximo mercado de invierno. El mexicano ha quedado relegado en los planes deportivos de Diego Simeone, situación que obliga a buscar caminos para recuperar protagonismo.



De esta manera, una cesión en enero aparece como la solución más viable para todas las partes. Por la calidad que tiene, seguramente no le faltarán ofertas.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Vitalii Kliuiev/GettyImages

5 clubes que podrían fichar a Obed Vargas en el invierno

1. Getafe

Getafe Cf V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El conjunto madrileño aparece como uno de los principales candidatos para incorporar al mexicano. Durante el pasado mercado de verano ya mostró interés en conseguir sus servicios, aunque las negociaciones no prosperaron. Su cercanía con el Atlético facilitaría la operación y permitiría que Vargas continuara desarrollándose dentro de LaLiga.

2. Alavés

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Otro equipo que buscó al ex Seattle Sounders de la MLS durante el verano fue el conjunto vasco, que podría reactivar su interés en enero. Vargas encajaría como una alternativa para fortalecer la zona central del campo gracias a su capacidad de recuperación, despliegue físico y juventud, virtudes que siempre se requieren dentro de un club que trabaja en función de no descender.

3. Valencia

Mexico v United States | Simon Barber/GettyImages

La presencia de Javier Aguirre como entrenador representa un factor importante para considerar al conjunto naranjero entre los posibles destinos. El técnico mexicano conoce las cualidades de Vargas, jugador al que llevó a la pasada Copa del Mundo y podría facilitar su incorporación. Una cesión permitiría al futbolista trabajar bajo las órdenes de un entrenador familiarizado con sus características y necesidades deportivas.

4. Feyenoord

EredivisieFeyenoord Rotterdam v PSV Eindhoven | ANP/GettyImages

Antes de confirmarse el fichaje por el Atlético de Madrid, el conjunto neerlandés ya había mostrado interés en incorporar al mexicano. Su propuesta futbolística, caracterizada por la intensidad y el desarrollo de jóvenes talentos, podría favorecer considerablemente su crecimiento. Además, la relación del club de Rotterdam con el fútbol mexicano en tiempos recientes es muy fuerte.

5. Bayer Leverkusen

1. FC Köln v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27 | Lars Baron/GettyImages

El conjunto alemán también estuvo entre los clubes interesados en Vargas antes de su llegada al Atlético de Madrid. Su capacidad para desarrollar futbolistas jóvenes lo convierte en una alternativa atractiva, aunque la competencia interna podría representar un obstáculo, pues de todos los equipos mencionados, el Leverkusen es el más cercano al cuadro rojiblanco a nivel de plantel.

Por ahora, Vargas no tiene avanzado nada con ninguno de los equipos mencionados. Sin embargo, estos clubes pintan como los destinos más realistas por su relación pasada directa o indirectamente con el jugador.

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