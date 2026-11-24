Los Pumas quedaron eliminados después de la derrota ante Rayados. Además de ese descalabro, dependían de tres resultados para buscar la clasificación a Liguilla, mismos que no se dieron.

Ahora, con la mira en el Clausura 2027, los universitarios califican su pasado y emprenden lo que es el futuro. Dentro de ese futuro, parece que hay dudas sobre Keylor Navas.

El legendario portero de Costa Rica declaró en un evento social una cita que pone a temblar a la institución. "No se puede ser feliz si no se gana", fueron las palabras de Keylor que, a pesar de aún tener contrato vigente, ya se especula sobre una posible salida.

"NO SE PUEDE ESTAR FELIZ, SI NO SE GANA" 😳



🐾 Así respondió Keylor Navas, sobre su continuidad con los Pumas.



Al portero tico le quedan 6 meses más de contrato. 👀 pic.twitter.com/4LUEBB3Iyb — Futbol Picante (@futpicante) November 24, 2026

En caso de que el guardameta costarricense quisiera continuar su carrera en la Liga MX, hay varias opciones que podrían gustarle. A sus 39 años, ha demostrado que tiene nivel para seguir y estos cinco clubes le recibirían con los brazos abiertos.

5. Atlante

Miguel Herrera ya buscó un portero al inicio de la temporada. | Jam Media/GettyImages

Cabe recordar que al inicio del torneo los Potros bucaron a David Ospina y hasta anunciaron su fichaje. Al final, la transferencia se cayó.



Por lo tanto, Navas podría ser una opción para cubrir esa posición en la cual sienten que tienen necesidad. No tendría que mudarse de ciudad y el único problema que podría verse es el proyecto que sigue en construcción y realmente no se ve cercano un título.

4. América

Malagón podría pasar a ser suplente si no levanta el rendimiento. | Jam Media/GettyImages

Para mala fortuna de las Águilas, desde la lesión Luis Ángel Malagón no ha logrado regresar al nivel que le llevó a ser el titular en la selección mexicana.



En la fase regular del Apertura 2026 no consiguió mantener una sola vez su portería en cero y si Guillermo Almada quiere ponerle competencia, Navas sería una opción que además traería gran experiencia al club.

3. Tigres

Guzmán es histórico de Tigres, pero parece que su salida es inminente. | Jam Media/GettyImages

La estampa que dejó el arquero argentino ante Cruz Azul, en el penal de Andrés Montaño, es un indicio de su actualidad. Nadie puede negar su lugar histórico en la Sultana del Norte, pero el nivel ha bajado considerablemente.



Si los felinos quieren emprender de nuevo un camino en búsqueda de los primeros lugares, el retiro de Nahuel debería ser un primer paso.



Así, la llegada de otro portero veterano pero con un poco de más gasolina en el taque les daría la seguridad atrás que necesitan para mejorar el aparato defensivo. Claro, dependiendo del entrenador que llegue.

2. Monterrey

La Pandilla tiene más de un año buscando opciones en la portería | Agustin Cuevas/GettyImages

Esteban Andrada y Luis Cárdenas jugaron casi los mismos partidos en la fase regular. Ninguno termina de convencer a Matías Almeyda que tiene gusto por los porteros veteranos.



El proyecto de Rayados parece sólido, con figuras que pueden cambiar partidos y con un entrenador que ha plasmado en poco tiempo su idea de juego. Solidez económica y deportiva podría atraer a Navas que quiere ganar ahora.

1. Cruz Azul

Ni Mier ni Gudiño han logrado consolidarse bajo el mando de Huiqui | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Si la intención de Keylor es salir campeón, la Máquina es su mejor opción. Primero, Joel Huiqui no ha encontrado estabilidad en la posición con Gudiño ni Mier. Ambos porteros, de buen nivel, cometen errores en momentos claves y eso le ha costado puntos y hasta eliminatorias al club.



Todo lo demás, a excepción del centro delantero, está armado. Es el equipo más consistente en la Liga en los últimos dos años y con un proyecto que los tiene buscando el bicampeonato.



Un año de contrato para Navas, la salida de Mier al extranjero y un buen mentor para Emmanuel Ochoa sería un escenario ideal tanto para el portero como para los celestes.