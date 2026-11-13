5 equipos europeos en los que podría encajar Erik Lira

El jugador del Club de Fútbol Cruz Azul tuvo un gran desempeño con la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 y su fichaje con el AS Mónaco de la Ligue 1 estuvo prácticamente cerrado.

Desafortunadamente se cayó por la falta de cupos extracomunitarios del club monegasco, ya que la salida de Folarin Balagun no se concretó en las últimas horas del mercado.

Con 26 años, el sueño del jugador azteca se vino abajo, pero el próximo mercado de invierno podría volver a intentar partir al viejo continente.

De esa manera, en la siguiente lista mencionamos a cinco clubes de Europa en los que podría encajar Erik Lira y que evidentemente sean factibles de acuerdo con los rumores e informes de la prensa en los últimos meses.

5. AS Mónaco

Lira estuvo cerca de llegar al AS Mónaco en verano | Simone Arveda - UEFA/GettyImages

Después de que fracasara el fichaje de Erik Lira con el club monegasco cuando cientos de medios lo anunciaban como fichaje inminente y oficial en las horas previas al cierra del mercado de fichajes de verano.



El entrenador del Mónaco, Filipe Luís, calificó a Erik Lira como un jugador “top” con nivel europeo y aseguró que insistirá por su fichaje cada vez que se abra el mercado.



Al ser cuestionado sobre un nuevo intento durante el invierno, respondió: “Hombre, por supuesto. Siempre quiero a los grandes jugadores a mi lado. No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra”, aseguró.



Por su parte, Carlos Aviña, director deportivo del Mónaco, confirmó que el club mantendría el seguimiento sobre Lira, aunque una nueva negociación dependerá del presupuesto, las necesidades de la plantilla y una plaza de extracomunitario disponible.



Por esa razón, es posible que este invierno puedan volver a pujar por su contratación y evidentemente con la aprobación del técnico sería un club ideal para él.

4. Ajax de Ámsterdam

Ajax de Ámsterdam es una opción para Lira | NurPhoto/GettyImages

El Ajax es un destino atractivo para un futbolista con capacidad para participar en la construcción del juego y no solo eso, hay que recordar que los futbolistas mexicanos suelen tener mucho éxito en la Eredivisie de Países Bajaos y en muchos casos sirve como una liga que los hace lucir y poner en el aparador para después dar el salto a una liga de mayor envergadura.



La filosofía históricamente de Lira ha dado mucha importancia a la circulación, la movilidad y la ocupación inteligente de espacios, por lo que podría venirle bien una liga como la neerlandesa y más en el club más grande de Países Bajos.

3. FC Porto

FC Parto ha tenido a muchos jugadores mexicanos | Diogo Cardoso/GettyImages

El FC Porto sería un destino muy atractivo para Erik Lira. Por su estilo de juego, su tradición de competir en Europa y su capacidad para desarrollar futbolistas, podría representar un salto importante en su carrera. Además, es un club que logra posicionar a la mayoría de los jugadores mexicanos que pasar por sus filas.



No obstante, no hay reportes sobre el interés del club portugués por el jugador, sin embargo, no es impedimento de que pueda llegar, pues se habla de que su representante estará ofreciendo los servicios del jugador a varios clubes europeos con la esperanza de que surja el interés de alguno y bien uno de esos equipos podrían ser los Dragones.

2. Real Betis

Real Betis ha tenido a otros mexicanos | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El conjunto bético sería una opción interesante por su propuesta de fútbol asociativo. Es un equipo que suele buscar la salida limpia desde el fondo y necesita mediocampistas capaces de recuperar la pelota y distribuirla con criterio.



Su capacidad para anticipar, recuperar y jugar en cortoayudaría a conectar la defensa con los futbolistas ofensivos.



Cabe recordar que, hace no mucho tiempo tenían en sus filas a Diego Lainez y el histórico capitán Andrés Guardado, por lo que tienen buenas referencias de los aztecas.

1. Valencia

Javier Aguirre conoce bien a Erik Lira | MB Media/GettyImages

Esta sería una alternativa muy interesante por la presencia en el banquillo del técnico mexicano Javier Aguirre, el propio Vasco fue quien lo tuvo y confió en él durante el Mundial 2026, por lo que sería un atractivo no solo para él, si no para cualquier mexicano contar con esa conexión especial.



Aguirre conoce perfectamente el fútbol mexicano y ha seguido de cerca a sus futbolistas, por lo que tiene referencias directas de Lira y entiende mejor sus características.



La capacidad para jugar como mediocentro y central es interesante para Aguirre que podría aprovechar esa polivalencia dependiendo del rival y de las necesidades del equipo.

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