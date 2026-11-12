Erik Lira mantiene su sueño intacto de competir en el fútbol de Europa. El capitán de Cruz Azul aún tendría intacta la ilusión de dar el salto al Viejo Continente después de que sus opciones de abandonar la Liga MX durante el pasado mercado de verano no se concretaran.

De acuerdo con información de Fernando Esquivel, los representantes del mexicano ya estarían trabajando en la búsqueda de un destino europeo para el próximo mercado de invierno. Tanto su agente como diferentes intermediarios aprovecharían el presente parón de selecciones para ofrecer los servicios de Lira a distintos clubes.

🚨🚂 Agente e intermediarios, gestionan posible movimiento de Erik Lira a Europa este Mercado invernal.



->Aprovechan Fecha FIFA para ofrecerlo

->Cruz Azul mantiene su palabra y brinda facilidades

->Con Amaury renovado, hay luz verde para salida



DETALLES.https://t.co/zxrRLcpGb0 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 12, 2026

En principio, la postura de Cruz Azul no habría cambiado con respecto a la que mantuvo durante el verano. La directiva del conjunto de La Noria estaría dispuesta a respaldar a su capitán en la búsqueda de una oportunidad que le permita continuar su crecimiento dentro de la cancha en un nivel de exigencia superior.

En ese sentido, el cuadro celeste ofrecería facilidades para que la operación pueda llegar a concretarse. Si bien esto no significa que Cruz Azul esté dispuesto a desprenderse de uno de sus mejores jugadores a cualquier precio, tampoco pretendería convertirse en un obstáculo para las aspiraciones inmediatas de Erik.

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Además, la renovación de Amaury Morales es otro factor que podría favorecer las posibilidades de salida de Lira. La continuidad del zaguero y contención permitiría a Cruz Azul tener al reemplazante ideal para su capitán dentro ya de la plantilla.

La responsabilidad recaería principalmente sobre el propio Erik y su equipo de representación. Los encargados de gestionar su carrera deberán encontrar una propuesta formal que satisfaga las pretensiones deportivas del futbolista, pero que también resulte aceptable para los intereses económicos de Cruz Azul.

Por lo pronto, no existiría una opración cerrada que garantice la salida del seleccionado mexicano en enero. Sin embargo, las condiciones estarían dadas para que Erik Lira pueda cumplir su sueño europeo. El jugador tendría el respaldo de Cruz Azul y serían sus representantes quienes definan la ruta final.

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