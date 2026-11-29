El América quedó fuera del Apertura 2026 luego de ser eliminado por Monterrey en los cuartos de final. Los azulcremas terminaron como terceros de la clasificación contando con la mejor ofensiva del semestre, sin embargo, sumaron siete juegos de liga consecutivos sin poder ganar cayendo 0-2 global ante los regios tras dos penales cometidos por el estadounidense Edwin Cerrillo que convirtieron el argentino Luca Orellano y el serbio Uros Djurdjevic.



Obviamente, tras consumarse este fracaso, el técnico uruguayo Guillermo Almada ha comenzado a ser señalado, por lo que su continuidad está en duda. Al charrúa se le criticó a lo largo del campeonato por sus cambios continuos en el once titular, por haberse aferrado a varios jugadores que cometieron errores imperdonables y por cómo se le fue cayendo el equipo poco a poco.



Conocido por su fuerte carácter, se comenzó a rumorar en distintos medios que el vestuario azulcrema podía estar fracturado, no obstante, eso no se sabe realmente y ahora falta ver qué decisión tomará la directiva con respecto al trabajo del ex de Pachuca y Santos Laguna.



Si este fue el último torneo de Almada al frente del equipo de Coapa, aquí te dejamos a cinco posibles entrenadores que podrían relevarlo en la dirección técnica.

1. Guillermo Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto | Cesar Heredia/GettyImages

El argentino estaba convertido en la opción número uno de los Tigres de la UANL para el banquillo, sin embargo, ya desistió por los problemas internos que pasa la institución.



Actualmente está al frente del Vélez Sársfield de su país y ya dio a conocer que está en pláticas para renovar, sin embargo, en Coapa son expertos para meterse en las negociaciones de terceros.



Es uno de los estrategas más cotizados del continente y su habitual 4-3-3 encaja de forma natural con el perfil de extremos desequilibrantes que tiene la plantilla azulcrema.

2. Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa | David Ramos/GettyImages

El Loco dirigió a la selección de Uruguay en el Mundial y no acabó de la mejor forma su gestión.



Conocido por su temperamento explosivo, el argentino es un entrenador que piensa siempre en atacar, lo que sería idóneo para el ADN americanista. Sus equipos tienen una presión alta asfixiante, ataque dinámico, identidad ofensiva y un alto desgaste físico.



Sumado a ello, tendría la personalidad necesaria para batallar con un vestuario lleno de estrellas.

3. Diego Alonso

Diego Alonso | Isosport/MB Media/GettyImages

El uruguayo es otro entrenador que se caracteriza por el juego ofensivo. La ventaja con el charrúa es que ya tiene experiencia dentro del fútbol mexicano comandando a Rayados y Pachuca, a este último lo hizo campeón de liga.



Tal como otros, pide mucho esfuerzo físico a sus pupilos, le encanta presionar inmediatamente y sabe hacer modificaciones al momento. En el pasado, la directiva capitalina ya lo ha contemplado para tomar las riendas del club. Su última escuadra fue el Panathinaikos de Grecia, que lo cortó en octubre de 2024.

4. Domènec Torrent

Domènec Torrent | Jam Media/GettyImages

Otro con experiencia en el fútbol mexicano. Con San Luis se vio muy bien llevando al equipo a tener un rol más protagónico, sin embargo, en Rayados no pudo explotar y se fue por la puerta de atrás.



El español fue el auxiliar de su compatriota Pep Guardiola por un largo rato, tomando las bases de una salida limpia desde la parte baja para luego generar asociaciones interiores, algo que ayuda mucho a la hora de destrabar defensivas bien armadas.

5. Eduardo Coudet

Eduardo Coudet | Marcelo Endelli/GettyImages

Un viejo conocido del fútbol mexicano. Como jugador profesional vistió la casaca del San Luis y como entrenador estuvo al frente de Tijuana.



Es otro de los más cotizados del continente, donde ya dirigió a Rosario Central, Racing Avellaneda, Internacional Porto Alegre, Atlético Mineiro y River Plate, además de comandar en Europa al Celta de Vigo y Alavés.



El Chacho se encuentra libre tras su paso con los Millonarios y hace poco descartó una oferta para volver con el Inter de Brasil.



Sus equipos se arman desde dentro, con un mediocentro posicional que ordena y volantes que conectan, fijando marcas para liberar espacios por las bandas o atacar de frente. Sin duda alguna, el argentino quedaría bien con el perfil que tanto le gusta al América.