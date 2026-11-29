No será este torneo para el América, ya que cayó eliminado 0-2 global ante Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026. El gran villano de la noche fue el estadounidense Edwin Cerrillo, que cometió dos penales, los cuales convirtieron correctamente el argentino Luca Orellano y el serbio Uros Djurdjevic.



A pesar de esto, no se puede señalar al pivote como el único responsable, ya que todo el equipo tuvo sus fallas, desde el uruguayo Guillermo Almada en la dirección técnica, el poco peso de los fichajes, así como el ataque americanista encabezado por Henry Martín que fue de más a menos.



Es hora de analizar cinco razones por las que el Ave de Almada quedó fuera del campeonato:

1. El pésimo cierra de la fase regular

Alan Cervantes y Juan Brunetta en el Volcán | Azael Rodriguez/GettyImages

Algo que acabó por quebrar a las Águilas fueron sus últimos resultados antes de encarar la Liguilla.



Increíblemente, el equipo se cayó aquel 25 de octubre cuando Pachuca les pegó 1-2 en el Nido. Luego de eso, empató con Tijuana, Toluca y Pumas, sucumbió en la última jornada frente a Tigres y, por último, no pudo hacer ni un solo gol a Monterrey en la Fiesta Grande. En total fueron siete juegos sin poder volver a la senda del triunfo, lo que explica por qué fueron eliminados aun cuando tenían la posición de la tabla a su favor.

2. Su incapacidad para aprovechar la superioridad numérica

Miguel Borja | Jam Media/GettyImages

La ambición de los Millonetas se murió, tal vez, desde el juego de ida. El equipo regio, de por sí mermado debido a lesiones y suspensiones, se quedó con diez hombres a los 11 minutos, no obstante, los visitantes nunca supieron cómo abrir el cerrojo tras la destacada actuación del arquero Luis 'Mochis' Cárdenas.



El América acabó como la mejor ofensiva del campeonato con 38 dianas, sin embargo, se les acabó la pólvora en el momento más importante. Henry Martín no tuvo más penales y se le acabó la magia, el colombiano Miguel Borja tuvo un inicio de ensueño y tristemente no dio para más, lo mismo que su compatriota Oscar Perea, además el estadounidense Alejandro Zendejas no pudo recuperar su nivel tras diversos temas de lesión en el semestre y el uruguayo Brian Rodríguez volvió a desaparecer en el momento más importante. De haber llegado con un marcador más favorable a la vuelta la historia hubiera sido distinta.

3. Mala lectura del juego y cambios equivocados

'Tecatito' Corona y Edwin Cerrillo | Hector Vivas/GettyImages

Cuando el juego se mantenía en ceros, Almada decidió mover sus fichas, entre ellas, sacar a Alan Cervantes, que varias veces tuvo buen desempeño, para darle ingreso a Edwin Cerrillo, quien tampoco había tenido un mal desenvolvimiento en el semestre, pero esta vez esa modificación terminó siendo catastrófica. El pivote cometió un penal innecesario sobre el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez por sujeción y minutos más adelante, hizo una dura entrada contra Jesús ‘Manuel’ Corona. Esas dos infracciones llevaron al América al hundimiento.

4. No tener un ‘10’ que organizara el medio campo

Brian Rodríguez | Hector Vivas/GettyImages

El equipo de Almada se caracterizó por la utilización de ambas bandas, con hombres peligrosos como Zendejas, Brian, Isaías Violante y Perea, sin embargo, cuando se le cerraron los espacios a estos extremos, no hubo más imaginación a la ofensiva.



En parte porque no hubo un pensador, un cerebro que diera pausa y filtrara balones, un papel que en teoría debía de ser del español Carlos Álvarez, sin embargo, su poco impacto ocasionó que fuera relegado al banquillo en las últimas fechas, además que Érick Sánchez no pudo llenar ese vacío.

5. Sus cambios en la parte baja que generaron debate

Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo | Hector Vivas/GettyImages

Al inicio de torneo, el América no había tenido problemas con el tema defensivo, sin embargo, en cuanto llegaron los dos refuerzos para la zona, el argentino Santiago Ramos Mingo y el uruguayo Santiago Bueno, el técnico se casó con ellos a pesar de tener opciones como Israel Reyes, Ramón Juárez o Miguel Vázquez.



Antes de que llegaran, los de Coapa sólo habían recibido diez dianas en contra, sin embargo, luego sufrieron 14 en contra, 16 si contamos lo ocurrido en los cuartos, dando a entender que la elección de estos dos, tal vez, no fue lo mejor.



Del mismo modo, no tuvo un lateral izquierdo fijo rolando a Kevin Álvarez, Franco Rossano y el colombiano Cristian Borja. Lo mismo por derecha, Israel Reyes y Dagoberto Espinoza compitieron por el puesto.



Al final, el estratega sostuvo a jugadores que cometieron errores puntuales en partidos clave y terminó pagándolo.