5 sorpresas de la selección mexicana en la convocatoria de Rafael Márquez para la Fecha FIFA de noviembre

La selección mexicana de fútbol se jugará, ante su similar de Jamaica, el boleto para el Final Four de la CONCACAF Nations League. Rafael Márquez, que no ha ganado un solo partido como estratega del tricolor, ya realizó la convocatoria de los 28 jugadores que afrontarán estos compromisos, y dejó grandes sorpresas que desmenuzaremos a través de este artículo.

5. Óscar García

Pumas Vs León - Liga BBVA MX Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

El guardameta mexicano ha rendido de forma extraordinaria en el torneo de Apertura 2026, con los Panzas Verdes de León. Luego de 15 fechas disputadas, ha recibido un total de 20 goles. Sus actuaciones fueron fundamentales para que hoy el conjunto esmeralda se coloque en puestos de liguilla.



Si bien es verdad que la titularidad le pertenece al ‘Tala’ Rangel, luego del mundial que tuvo con la selección mexicana y al ser el mejor guardameta mexicano del momento, la experiencia le inyectará confianza de cara a lo que viene.

4. Santiago Sandoval

Chivas v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El casaca número 30 de las Chivas Rayadas de Guadalajara es de ese corte de jugador que uno disfruta ver. El muchacho se divierte dentro del terreno de juego, desplegando un nivel futbolístico destacable para su joven edad y aún corta trayectoria en el máximo circuito.



Desde que dejó fuera a los Tigres de la UANL con ese doblete en los cuartos de final de vuelta por el torneo de Clausura 2026, el chico demostró tener carácter, y, sobre todo, estar hecho para momentos importantes.

3. Alexis Vega

America v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Recién en septiembre de este mismo año, Alexi Vega habría declarado ante los medios estar considerando un inesperado, y, para muchos, prematuro retiro de la selección mexicana de fútbol, esto con el fin de darle paso a las nuevas generaciones.



Sin embargo, el atacante del Toluca ha sido llamado por Rafael Márquez en esta Fecha FIFA, y el ex Chivas no se la pensó dos veces. Aceptó la convocatoria y sería elegible por Márquez para los partidos contra Jamaica.

2. El regreso de Jesús: el 'Tecatito' Corona

Monterrey v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Jesús: el 'Tecatito' Corona no había sido convocado por la selección mexicana de fútbol desde el lejano mes de junio del año 2022. Sin lugar a dudas, volver representará, para él, un motivo de orgullo y felicidad.



Por otro lado, significa también una baja sensible para el Club de Fútbol Monterrey de cara al cierre de la temporada regular, en donde los dirigidos por el 'Pelado' Almeyda necesitan cerrar de gran manera para así clasificar a la liguilla en busca del campeonato.



El parón por la Fecha FIFA (9 al 17 de noviembre), coincidirá con el partido entre Rayados y Querétaro, correspondiente a la fecha siete por el torneo de Apertura 2026, el cual se había pospuesto para que el Monterrey jugará la final de la Leagues CUP, misma que acabó perdiendo 2-0 ante los Diablos Rojos de Toluca.

1. La convocatoria de Armando León

🇲🇽🚨🇭🇷 ¡COMPLETAMENTE OFICIAL!



Armando León recibe su primera convocatoria con la Selección Mexicana



El delantero del NK Osijek atraviesa un gran momento en Croacia, donde suma 6 goles en 11 partidos



¡Hace apenas un año jugaba en la liga de Andorra y hoy está a las puertas de… pic.twitter.com/005GMZXFyf — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 6, 2026

El delantero de 26 años, surgido de las fuerzas básicas del Pachuca, ha tenido un buen rendimiento en la liga croata y suma cinco goles y dos asistencias en 13 partidos esta temporada. Esta es la primera convocatoria de León a la selección mexicana.



En el futbol mexicano, Armando León tuvo pasos por categorías inferiores de Pachuca, Mineros de Zacatecas y León. En abril de 2024, el delantero decidió probar suerte en Europa con el Rangers FC de la primera división de Andorra, en el que anotó 43 goles en 56 partidos.



Tuvo un breve paso de dos meses por el Santa Coloma, también de Andorra, y en julio de 2026 fichó con el NK Osijek.

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