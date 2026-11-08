¿A qué hora es el partido Atlético de Madrid vs Barcelona y cómo verlo en TV y streaming online?
El partido más esperado de la decimosegunda fecha de LaLiga se juega este domingo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano cuando Atlético de Madrid y Barcelona, segundo y primero de la tabla respectivamente, se midan en un choque directo por el liderato del campeonato.
Los colchoneros llegan con 28 puntos y una racha de siete victorias consecutivas en el torneo. El equipo de Diego Simeone tiene e la defensa menos vencida de la liga y sabe que un triunfo ante su gente le permitiría terminar la jornada en lo más alto.
El Barcelona, por su parte, defiende la punta con 30 unidades y llega encendido tras golear 6-1 al Alavés y 3-0 al Aston Villa en Europa. Hansi Flick tendrá varias ausencias de peso para este compromiso, entre ellas las de Rodri, Dani Olmo y Xavi Espart.
¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?
Ciudad: Madrid, España
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
Fecha: domingo 8 de noviembre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: a confirmar
¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona por Televisión y Streaming online?
El choque por la cima de LaLiga tendrá transmisión en directo en Estados Unidos, México y España. Estas son las alternativas disponibles para no perderse ni un minuto del partido en el Metropolitano.
En Estados Unidos, la señal televisiva estará a cargo de ESPN Deportes. Quienes prefieran verlo online podrán hacerlo a través de ESPN+, la ESPN App o fuboTV.
Los aficionados en México podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico, mientras que Sky+ ofrecerá la opción de streaming y los clientes de izzi también tendrán acceso a la transmisión.
En España, el encuentro estará disponible en Movistar+, a través de M+ LALIGA TV, y también en DAZN Spain. Para bares y locales públicos, la señal llegará mediante LaLiga TV Bar HD.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.