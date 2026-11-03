¿A qué hora es el partido Barcelona vs Aston Villa y cómo verlo en TV y streaming online?

Cuatro décadas después de aquella Supercopa de Europa de 1982, el Barcelona y el Aston Villa vuelven a cruzarse en una competición continental. Este martes 3 de noviembre, ambos equipos se ven las caras en el Camp Nou por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto de Hansi Flick llega con seis puntos y en el octavo lugar de la tabla, luego de que el PSG le cortara el pleno con un 4-2 en París. Sin embargo, el equipo se recuperó el fin de semana con una goleada 6-1 sobre el Alavés que lo mantiene como líder de LaLiga, y Lamine Yamal podría convertirse en el jugador sub-20 con más goles en la historia de la Champions.

Aston Villa, por su parte, es una de las grandes sensaciones del torneo. El equipo de Unai Emery suma tres victorias en tres partidos y ocupa el segundo puesto de la clasificación general.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Aston Villa?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: martes 3 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Davide Massa (Italia)

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

¿Cómo ver el Barcelona vs Aston Villa por Televisión y Streaming online?

El reencuentro europeo entre Barcelona y Aston Villa podrá verse en directo desde Estados Unidos, México y España, con opciones tanto en televisión como en plataformas digitales.

En Estados Unidos, el encuentro estará disponible exclusivamente en streaming: Paramount+, que posee los derechos de la Champions League, y DAZN USA, que lo ofrecerá con narración en español.

En México, los aficionados podrán ver el partido por TNT Sports en televisión, o seguirlo online a través de Max Mexico.

En España, la transmisión estará a cargo de Movistar+, que emitirá el duelo en el canal Movistar Liga de Campeones 2.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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