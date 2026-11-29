El Abanca-Riazor vuelve a vestirse de gala para recibir al líder del campeonato. Este domingo 29 de noviembre, Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentan por la decimocuarta fecha de LaLiga ocho años después de su último choque.

En su regreso a Primera, el conjunto gallego ocupa el duodécimo lugar con 15 puntos, pero apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos de liga. Viene de caer 3-1 ante Alavés y precisa sumar para no comenzar a perder terreno.

El Barcelona, por su parte, llega lanzado. Suma 36 unidades, aventaja en tres al Real Madrid y puede sacarle seis si se impone en Riazor. Encadena cinco victorias consecutivas, la última en la Champions League ante el Sabah en Bakú. Para este partido recupera a Lamine Yamal, Raphinha y Pedri, aunque no contará con Alejandro Balde ni con Fermín López, suspendido.

¿A qué hora juega Deportivo vs Barcelona?

Ciudad: La Coruña, España

Estadio: Abanca-Riazor

Fecha: domingo 29 de noviembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 09:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Riazor | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

¿Cómo ver el Deportivo vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

La visita del líder contará con transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España. Estas son las alternativas para no perderse el encuentro.

En Estados Unidos, el partido podrá verse por televisión en ESPN Deportes, mientras que en streaming estará disponible a través de ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

En México, el duelo se emitirá por Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa online y la opción de sintonizarlo también mediante izzi.

En España, el encuentro llegará por DAZN Spain en su canal DAZN LaLiga, y también estará disponible en Movistar+. Para bares y locales públicos, la señal se emitirá por LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD