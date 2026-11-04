¿A qué hora es el partido Fenerbahçe vs Liverpool y cómo verlo en TV y streaming online?

Este miércoles 4 de noviembre, Fenerbahçe recibe al Liverpool por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Pese a ser habituales participantes de las competencias europeas, será el primer enfrentamiento entre estos dos grandes clubes.

El conjunto dueño de casa atraviesa un presente complicado en Europa. Con apenas dos puntos en tres partidos, ocupa el puesto 31 de la tabla general tras sufrir una dura goleada 6-0 ante Aston Villa y empatar 2-2 con el Slavia Praga. A eso se le suman dos derrotas seguidas en la liga local, por lo que la necesidad de un triunfo es absoluta.

El Liverpool, en cambio, llega con puntaje perfecto en la Champions con triunfos sobre Atlético de Madrid, LASK y Villarreal. Los dirigidos por Andoni Iraola vienen de caer 1-0 ante el Arsenal en Anfield y en Estambul afrontarán un gran desafío ya que perdieron en sus últimas cinco visitas a la capital turca.

¿A qué hora juega Fenerbahçe vs Liverpool?

Ciudad: Estambul, Turquía

Estadio: Chobani Stadium

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Chobani Stadium | Anadolu/GettyImages

¿Cómo ver Fenerbahçe vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

El duelo en Estambul tendrá transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones disponibles para seguir el partido en cada país.

En Estados Unidos, la única alternativa para ver el encuentro será Paramount+, plataforma que tiene los derechos de la Champions League en el país.

En México, el partido podrá verse por televisión en TNT Sports y vía streaming a través de Max Mexico.

Desde España, los aficionados podrán seguir el choque en Movistar+, que lo emitirá por su canal Movistar Liga de Campeones 3.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

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