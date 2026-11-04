¿A qué hora es el partido Leipzig vs Manchester City y cómo verlo en TV y streaming online?

El brillante inicio de temporada del Manchester City fue apagándose con el paso de los partidos. La derrota contra el PSG en la segunda jornada de la Champions League fue la primera de tres caídas en un lapso de seis encuentros. Enzo Maresca no tiene tiempo para lamentarse, y el equipo mucho menos, ya que tendrá que mejorar su funcionamiento general para hacer frente a los próximos dos partidos antes del parón internacional.

El primero de ellos será contra el Leipzig por el torneo europeo e implicará un viaje a Alemania, donde los Citizens intentarán conseguir tres puntos que los acomoden en la tabla de posiciones, en la que marchan décimos, en zona de playoffs. Los locales, por su parte, solo ganaron un partido en la competición, por lo que saldrán a la cancha con la urgencia de sumar si no quieren perder sus ilusiones de clasificar a la próxima ronda. Todavía queda mucha fase de liga por delante, pero ningún equipo quiere dormirse en los laureles antes de tiempo.

¿A qué hora se juega el Leipzig vs Manchester City?

Red Bull Arena Leipzig | picture alliance/GettyImages

Ciudad: Leipzig, Alemania

Estadio: Red Bull Arena

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Cómo ver el Leipzig vs Manchester City en TV y streaming en vivo

El Leipzig llega al partido con una racha de diez victorias consecutivas como local, las últimas cinco sin recibir goles. Con eso en cuenta, los dirigidos por Martín Demichelis van a querer aprovechar ese buen momento ante un City que tendrá a casi todo su equipo disponible, ya que Antoine Semenyo es la única baja por lesión.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de Paramount+ y DAZN USA.

En México, la transmisión estará disponible mediante FOX One.

Por su parte, en España, el partido podrá verse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5

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