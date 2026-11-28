El Santiago Bernabéu recibe su tercer partido consecutivo este sábado 28 de noviembre. Real Madrid se mide con el Alavés por la decimocuarta fecha de LaLiga, en el encuentro que cerrará la jornada del sábado en el fútbol español.

El conjunto de José Mourinho atraviesa un momento demoledor. Viene de superar al Celta en el campeonato y al PSV en la Champions League, y en su estadio ganó los seis partidos de liga que disputó esta temporada. Kylian Mbappé, con 13 goles en 13 presentaciones, lidera un ataque que buscará extender su gran presente antes de una exigente seguidilla de tres visitas consecutivas.

El Alavés, por su parte, llega con el ánimo renovado tras volver a la senda del triunfo en la fecha anterior. Sin embargo, el equipo de Quique Sánchez Flores enfrenta una de las salidas más complicadas del calendario y todavía no consiguió ganar como visitante en el campeonato.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Alavés?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: César Soto Grado

Estadio Santiago Bernabéu | Florencia Tan Jun/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Alavés por Televisión y Streaming online?

La visita del Alavés al Bernabéu tendrá transmisión en directo en Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones para seguirlo.

En Estados Unidos, el encuentro irá por televisión en ESPN Deportes, y también podrá verse online a través de ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

Para los aficionados en México, la señal estará en Sky Sports Mexico, con Sky+ como opción de streaming e izzi como alternativa adicional.

En España, el partido llegará por Movistar+ en su canal M+ LALIGA TV, con la posibilidad de verlo online mediante Movistar Plus+. En bares y locales públicos se emitirá a través de LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+