Tras el parón por la fecha FIFA, LaLiga vuelve a la acción. El Santiago Bernabéu tendrá su cita este sábado 21 de noviembre cuando Real Madrid reciba al Celta de Vigo por la decimotercera fecha del campeonato.

El conjunto de José Mourinho llega en el segundo puesto con 30 puntos y en un gran momento. Encadena cinco triunfos consecutivos en liga y buscará estirar esa racha ante su gente para no perderle pisada al Barcelona. La principal duda pasa por Aurélien Tchouaméni, que dejó la concentración de Francia por molestias en el aductor.

El Celta atraviesa un presente irregular y viene de empatar ante Levante en la fecha anterior. Aun así, el conjunto gallego viaja a Madrid con un antecedente que lo ilusiona: la pasada temporada consiguió ganar en el Bernabéu por 2 a 0.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Celta?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 21 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Adrián Cordero

Estadio Santiago Bernabéu | Jesus Troyano/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Celta por Televisión y Streaming online?

El regreso de LaLiga en el Bernabéu contará con transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones para seguirlo en cada país.

En Estados Unidos, el partido podrá verse por televisión en ESPN Deportes, mientras que ESPN+, la ESPN App y fuboTV serán las alternativas para seguirlo en streaming.

En México, el duelo irá por Sky Sports Mexico, con Sky+ como opción online y la posibilidad de sintonizarlo también a través de izzi.

En España, los aficionados podrán ver el encuentro en Movistar+, por el canal M+ LALIGA TV, y en streaming mediante Movistar Plus+. También estará disponible en DAZN Spain, mientras que bares y locales públicos contarán con la señal de LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+