El Real Madrid y el PSV vuelven a encontrarse en Europa. Este martes 24 de noviembre, el Santiago Bernabéu será escenario del duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el que el conjunto blanco puede dar un paso enorme hacia los octavos de final.

El equipo de José Mourinho atraviesa un momento arrollador. Suma nueve victorias consecutivas en todas las competencias, la última un sufrido 2-1 ante el Celta con gol de Carlos Espí sobre el final, y tiene puntaje perfecto en la Champions con 12 puntos en cuatro partidos. Kylian Mbappé marcó en cada una de las jornadas europeas y será una vez más la gran amenaza de los blancos.

El PSV, por su parte, domina con autoridad la Eredivisie bajo el mando de Peter Bosz, pero en Europa no logra despegar. Con una victoria, un empate y dos derrotas, la última por 2-1 ante el Brujas, ocupa el puesto 24 con cuatro unidades. Además, tendrá un duelo contra la historia: nunca le ganó al Real Madrid en España.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs PSV?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Estadio Santiago Bernabéu | Antonio Villalba/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs PSV por Televisión y Streaming online?

El reencuentro entre el Real Madrid y el PSV tendrá transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España. Estas son las alternativas para seguirlo.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el partido en español por televisión a través de TUDN USA y UniMás, mientras que Paramount+ ofrecerá la transmisión vía streaming.

En México, el encuentro irá por TNT Sports y estará disponible online en Max Mexico.

En España, la cita podrá verse en Movistar+, a través del canal Movistar Liga de Campeones, y también en streaming mediante Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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