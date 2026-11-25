El Estadio Olímpico de Bakú se prepara para una noche histórica. Este miércoles 25 de noviembre, el Sabah recibe al Barcelona por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en lo que será el primer partido del conjunto azulgrana en Azerbaiyán.

El Sabah es uno de los grandes debutantes de esta edición. Tras conquistar su primer título de liga la temporada pasada, superó cuatro rondas previas para meterse en la fase de liga, donde hasta ahora consiguió una victoria por 2-0 ante el Slavia Praga y otras tres derrotas. El equipo dirigido por Valdas Dambrauskas espera un estadio colmado para afrontar el desafío más grande de su historia.

El Barcelona, en cambio, llega lanzado tras encadenar cuatro victorias y con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación directa a octavos de final. Con el duelo ante el Deportivo La Coruña en el horizonte, Hansi Flick podría hacer rotaciones, y sigue sin poder contar con Rodri, Roony Bardghji ni Xavi Espart, además de Lamine Yamal, que no viajó por una molestia en el tobillo.

Ciudad: Bakú, Azerbaiyán

Estadio: Estadio Olímpico de Bakú

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Nick Walsh (Escocia)

Estadio Olímpico de Bakú | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

¿Cómo ver el Sabah vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

El estreno del Barcelona en Azerbaiyán podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones disponibles.

En Estados Unidos, los aficionados tendrán varias alternativas. La transmisión televisiva en español irá por TUDN USA y UniMás, mientras que en streaming el partido estará disponible en Paramount+, ViX, Univision NOW, TUDN.com y la TUDN App.

En México, el encuentro podrá verse únicamente a través de Fox One.

En España, la señal estará a cargo de Movistar+, que emitirá el duelo por Movistar Liga de Campeones.

País Canal TV / Streaming Estados Unids Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

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