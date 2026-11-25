¿A qué hora es el partido Sabah vs Barcelona y cómo verlo en TV y streaming online?
El Estadio Olímpico de Bakú se prepara para una noche histórica. Este miércoles 25 de noviembre, el Sabah recibe al Barcelona por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en lo que será el primer partido del conjunto azulgrana en Azerbaiyán.
El Sabah es uno de los grandes debutantes de esta edición. Tras conquistar su primer título de liga la temporada pasada, superó cuatro rondas previas para meterse en la fase de liga, donde hasta ahora consiguió una victoria por 2-0 ante el Slavia Praga y otras tres derrotas. El equipo dirigido por Valdas Dambrauskas espera un estadio colmado para afrontar el desafío más grande de su historia.
El Barcelona, en cambio, llega lanzado tras encadenar cuatro victorias y con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación directa a octavos de final. Con el duelo ante el Deportivo La Coruña en el horizonte, Hansi Flick podría hacer rotaciones, y sigue sin poder contar con Rodri, Roony Bardghji ni Xavi Espart, además de Lamine Yamal, que no viajó por una molestia en el tobillo.
Ciudad: Bakú, Azerbaiyán
Estadio: Estadio Olímpico de Bakú
Fecha: miércoles 25 de noviembre
Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP
Árbitro: Nick Walsh (Escocia)
¿Cómo ver el Sabah vs Barcelona por Televisión y Streaming online?
El estreno del Barcelona en Azerbaiyán podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones disponibles.
En Estados Unidos, los aficionados tendrán varias alternativas. La transmisión televisiva en español irá por TUDN USA y UniMás, mientras que en streaming el partido estará disponible en Paramount+, ViX, Univision NOW, TUDN.com y la TUDN App.
En México, el encuentro podrá verse únicamente a través de Fox One.
En España, la señal estará a cargo de Movistar+, que emitirá el duelo por Movistar Liga de Campeones.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unids
Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
México
Fox One
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.