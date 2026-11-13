¿A qué hora es el partido Serbia vs Alemania y cómo verlo en TV y streaming online?

Los equipos de Jürgen Klopp invitan a sentarse a verlos y disfrutar de su fútbol. Sin embargo, desde que tomó las riendas de Alemania y debutó en septiembre en la Nations League, el equipo no termina de convencer en cuanto a resultados. Los germanos están terceros en el grupo A2 con cinco puntos, tres menos que Grecia y Países Bajos, lo que los deja en zona de repechaje por el descenso.

Por eso, los últimos dos partidos de la fase de grupos serán importantes si quieren mantener vivo el sueño de clasificar a los cuartos de final. Para su fortuna, el próximo rival será Serbia, que perdió todos los encuentros que disputó en la competencia y podría ser la oportunidad perfecta para sumar de a tres, mientras los líderes se enfrentan entre sí. Habrá que ver si el DT consigue plasmar su idea de juego en la cancha.

¿A qué hora se juega el Serbia vs Alemania?

Stadion Rajko Mitic | picture alliance/GettyImages

Ciudad: Belgrado, Serbia

Estadio: Stadion Rajko Mitic

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

Cómo ver el Serbia vs Alemania en TV y streaming en vivo

Klopp aprovechó los primeros cuatro partidos de la Nations para probar futbolistas y ahora parece tener una base definida. Después de convocar a 44 jugadores en septiembre, redujo la lista a 24 para noviembre y recuperó a Kai Havertz, quien se perfila como titular junto a Florian Wirtz en el ataque. Marc-André ter Stegen, por su parte, tiene asegurado su lugar en el arco.

Alemania necesita ganar en Belgrado para llegar con posibilidades de clasificación al último partido contra Países Bajos, que se disputará el lunes en Berlín. El ex DT del Liverpool reconoció la importancia de este primer compromiso. "Tenemos que asegurarnos de estar realmente preparados y de poder clasificarnos para esa 'final' de Berlín", afirmó en conferencia de prensa.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi.

En México, la transmisión estará disponible por Sky Sports México y Sky+.

Por su parte, en España, el partido podrá verse mediante DAZN Spain.

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