¿A qué hora es el partido Slavia Praga vs Arsenal y cómo verlo en TV y streaming online?

El Slavia de Praga y el Arsenal se reencuentran en la Champions League apenas un año después de su último cruce en la capital checa. Este miércoles 4 de noviembre se ven las caras en el Fortuna Arena por la cuarta fecha de la fase de liga.

El conjunto de Jindřich Trpišovský sigue sin conocer la victoria en esta edición del torneo y de no triunfar frente al campeón de la Premier, igualará la racha más larga sin triunfos en la historia del certamen. A pesar de ello, llega con buenas sensaciones en el plano local, donde goleó 5-0 al Jablonec el fin de semana, y viene de rescatar un empate 2-2 en su visita al Fenerbahçe.

El momento del Arsenal no podría ser mejor. Los dirigidos por Mikel Arteta ocupan el séptimo puesto con siete unidades, tras vencer a Napoli y Lille y empatar 2-2 ante el Bayern Múnich, y llegan con el envión de haber ganado en Anfield por primera vez desde 2012.

¿A qué hora juega Slavia Praga vs Arsenal?

Ciudad: Praga, República Checa

Estadio: Fortuna Arena

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania)

Fortuna Arena | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

¿Cómo ver Slavia Praga vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

La visita del Arsenal a Praga se podrá seguir en vivo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las plataformas y canales que tendrán la transmisión en cada país.

En Estados Unidos, el partido estará disponible en Paramount+, plataforma que cuenta con los derechos de la Champions League, y también por CBS Sports Golazo, el canal dedicado al fútbol de la cadena CBS.

Los aficionados en México podrán ver el encuentro únicamente a través de Max Mexico.

En España, el duelo se emitirá por Movistar+, que ofrecerá la señal en sus canales Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 8.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, CBS Sports Golazo México Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8

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