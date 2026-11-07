¿A qué hora es el partido Valencia vs Real Madrid y cómo verlo en TV y streaming online?

Mestalla vive su temporada de despedida y este sábado 7 de noviembre tendrá una de sus últimas grandes noches. Valencia y Real Madrid se enfrentan por la 12° fecha de LaLiga, en el partido que cerrará la jornada del sábado en el fútbol español.

El conjunto che atraviesa un momento muy delicado. Ocupa el decimonoveno puesto con apenas nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas, aunque llega con algo de impulso tras vencer al Elche en su última presentación.

El Real Madrid, en cambio, llega en alza. Los de José Mourinho son terceros con 27 unidades, encadenan siete victorias consecutivas en todas las competencias y vienen de llevarse un agónico triunfo por 3-2 ante el AEK en Atenas por la Champions League. El antecedente más reciente en este estadio también les sonríe: ganaron 2-0 en febrero pasado.

¿A qué hora se juega el Valencia vs Real Madrid?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Mestalla

Fecha: sábado 7 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Francisco Hernández Maeso

Mestalla | Alex Caparros/GettyImages

¿Cómo ver el Valencia vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

La visita del Real Madrid a Mestalla podrá seguirse en directo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las señales y plataformas que emitirán el encuentro en cada país.

Desde Estados Unidos, el partido se verá por televisión en ESPN Deportes, mientras que ESPN+, la ESPN App y fuboTV serán las opciones para seguirlo online.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa digital e izzi como otra vía para acceder a la señal.

En España, el encuentro irá por DAZN Spain, en su canal DAZN LaLiga, y también estará disponible en Movistar+. Para bares y locales públicos, la señal se emitirá a través de LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga