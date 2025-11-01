AC Milan vs AS Roma: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A tendrá su continuidad este fin de semana y el duelo entre el AC Milan y AS Roma será sin dudas uno de los imperdibles, ya que se trata de dos equipos que están entre los primeros cinco de la tabla de posiciones.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs AS Roma?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: domingo 2 de noviembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs AS Roma en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN
Amazon Prime Video
México
ESPN México
Disney+ Premium
España
DAZN
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Atalanta
1-1 E
Serie A
Pisa
2-2 E
Serie A
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Juventus
0-0 E
Serie A
Napoli
2-1 V
Serie A
Últimos cinco partidos de la AS Roma
Rival
Resultado
Competición
Parma
2-1 V
Serie A
Sassuolo
1-0 V
Serie A
Viktoria Plzen
2-1 D
UEFA Europa League
Inter de Milán
1-0 D
Serie A
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Últimas noticias del AC Milan
El Milan quiere volver a ser y está bien encaminado, ya que tuvo un buen inicio de temporada en la Serie A con cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Buscarán este domingo hacerse fuertes en casa contra uno de los punteros para demostrar que están en condiciones de volver a bordarse el Scudetto.
Últimas noticias de la AS Roma
La Roma tuvo un inicio brillante de temporada, igualando el récord del Napoli de siete victorias y dos derrotas para compartir la cima de la tabla de posiciones con el vigente campeón. Ahora, intentarán dar un golpe de autoridad contra otro de los equipos tradicionales del fútbol italiano.
Posibles alineaciones
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers
Delantero: Rafael Leão y Santiago Giménez.
AS Roma
Portero: Mile Svilar
Defensas: Mario Hermoso, Evan N'Dicka, Gianluca Mancini
Mediocampistas: Wesley, Manu Kone, Bryan Cristante, Zeki Celik
Delanteros: Paulo Dybala, Matías Soulé y Artem Dovbyk.
Pronóstico SI
El dueño de casa se impondrá haciendo valer la localía y se subirá definitivamente al lote de arriba, a la espera de otros resultados que le permitan saber si terminará la jornada como uno de los líderes.
AC Milan 2-1 AS Roma
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo