AC Milan vs AS Roma: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A tendrá su continuidad este fin de semana y el duelo entre el AC Milan y AS Roma será sin dudas uno de los imperdibles, ya que se trata de dos equipos que están entre los primeros cinco de la tabla de posiciones.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs AS Roma?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: domingo 2 de noviembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: San Siro

AC Milan v SSC Napoli - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs AS Roma en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN Amazon Prime Video México ESPN México Disney+ Premium España DAZN Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Atalanta 1-1 E Serie A Pisa 2-2 E Serie A Fiorentina 2-1 V Serie A Juventus 0-0 E Serie A Napoli 2-1 V Serie A

Últimos cinco partidos de la AS Roma

Rival Resultado Competición Parma 2-1 V Serie A Sassuolo 1-0 V Serie A Viktoria Plzen 2-1 D UEFA Europa League Inter de Milán 1-0 D Serie A Fiorentina 2-1 V Serie A

Últimas noticias del AC Milan

Atalanta BC v AC Milan - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El Milan quiere volver a ser y está bien encaminado, ya que tuvo un buen inicio de temporada en la Serie A con cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Buscarán este domingo hacerse fuertes en casa contra uno de los punteros para demostrar que están en condiciones de volver a bordarse el Scudetto.

Últimas noticias de la AS Roma

AS Roma v Parma Calcio 1913 - Serie A | Silvia Lore/GettyImages

La Roma tuvo un inicio brillante de temporada, igualando el récord del Napoli de siete victorias y dos derrotas para compartir la cima de la tabla de posiciones con el vigente campeón. Ahora, intentarán dar un golpe de autoridad contra otro de los equipos tradicionales del fútbol italiano.

Posibles alineaciones

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers



Delantero: Rafael Leão y Santiago Giménez.

AS Roma

Portero: Mile Svilar

Defensas: Mario Hermoso, Evan N'Dicka, Gianluca Mancini

Mediocampistas: Wesley, Manu Kone, Bryan Cristante, Zeki Celik

Delanteros: Paulo Dybala, Matías Soulé y Artem Dovbyk.

Pronóstico SI

El dueño de casa se impondrá haciendo valer la localía y se subirá definitivamente al lote de arriba, a la espera de otros resultados que le permitan saber si terminará la jornada como uno de los líderes.

AC Milan 2-1 AS Roma