Si bien todos los ojos están puestos en las figuras que pueden llegar al Real Madrid en este mercado de fichajes, hay algunos casos que son particulares en cuanto a las salidas. El de Endrick es sin dudas uno de ellos, ya que apostó por quedarse para pelear un puesto, no lo logró de la mano de José Mourinho y podría buscar un nuevo destino por segundo invierno consecutivo.

Las ganas del brasileño de quedarse en la Casa Blanca son más que evidentes, aunque no se ha ganado la confianza de los últimos entrenadores del Merengue y ha tenido que salir en dos oportunidades a buscar minutos en otro lado. Por segunda campaña seguida optó por pelearla en el Madrid, pero de momento no lo ha logrado.

El caso de este invierno es particular, ya que el AC Milan, según informa el Corriere dello Sport, llegaría con una oferta de 60 millones de euros para hacerse del traspaso definitivo del futbolista formado en el Palmeiras.

No está siendo una temporada soñada para Endrick | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Milan ofrecería 80 millones al Real Madrid por Endrick

La confianza de los italianos en Endrick es tan grande que planean darle al Madrid una opción de recompra de 80 millones de euros por si su rendimiento explota y los Blancos se deciden a darle lugar en el once titular.

Actualmente, el AC Milan está cuarto de la Serie A que tiene la clasificación prendida fuego con varios clubes en un rango corto de puntos. A pesar de tener a tres equipos arriba, el Rossonero solamente está a cinco unidades de la Lazio, el que ostenta la cima con 29. Inter de Milán y AS Roma completan el podio de una temporada en la que todo puede pasar.

En la Coppa Italia arrancará su camino en octavos de final frente al Monza. Este año, con la vuelta del partido único, se quedó afuera de competir por la Supercoppa 2026.