Alarma en el Arsenal por las lesiones de Zubimendi e Hincapié

El Arsenal recibió dos malas noticias después de su último compromiso de la Premier League 2026/27: Martín Zubimendi y Piero Hincapié sufrieron problemas en los tobillos durante una sesión de entrenamiento luego de la victoria por 2-1 frente al Leeds.

Ninguno de los dos había sido titular en el encuentro liguero, por lo que tenían previsto realizar trabajo adicional para mantener el ritmo competitivo.

"Teníamos prevista una sesión de entrenamiento después del partido para los jugadores que no habían disputado suficientes minutos. En dos acciones muy desafortunadas, perdimos a dos jugadores", reconoció Mikel Arteta.

🚨 Mikel Arteta confirms Arsenal lost Martin Zubimendi and Piero Hincapié due to injury.



“We had a training session after the game for the players who did not have enough minutes. In two very unfortunate actions, we lost two players”. pic.twitter.com/iAHbEPnaKn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2026

Arteta espera los resultados médicos

El técnico español señaló que ambos futbolistas deben someterse a pruebas médicas para conocer la gravedad de sus problemas físicos y, hasta disponer de esos resultados, el Arsenal no puede establecer un plazo de recuperación ni confirmar cuánto tiempo estarán fuera de los terrenos de juego.

La incertidumbre llega en un momento exigente para el conjunto londinense, que afronta un calendario cargado de compromisos y necesita administrar los esfuerzos de su plantel para evitar nuevas bajas. En ese sentido, las lesiones de Zubimendi e Hincapié representan un contratiempo para los planes de Arteta.

El partido contra el Lille, en el horizonte

El próximo desafío será este martes frente al Lille, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. La ausencia de ambos futbolistas obliga al entrenador a buscar alternativas para un encuentro en el que el equipo londinense pretende mantener su buen ritmo competitivo.

La baja de Zubimendi supone una dificultad en el centro del campo, mientras que la de Hincapié reduce las opciones defensivas del técnico español.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second | David Price/GettyImages

En esa línea, estas nuevas lesiones se suman a las dificultades que el Arsenal arrastra en su línea defensiva: William Saliba todavía no pudo debutar esta temporada debido a un problema de espalda y Jurrien Timber continúa bajo un seguimiento específico para controlar las cargas de trabajo después de la cirugía a la que se sometió durante el verano por una lesión en la ingle.

Con nueve partidos programados en un periodo de 28 días, Arteta deberá gestionar cuidadosamente los minutos de sus futbolistas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27