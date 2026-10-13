Alarma en el Arsenal por las lesiones de Zubimendi e Hincapié
El Arsenal recibió dos malas noticias después de su último compromiso de la Premier League 2026/27: Martín Zubimendi y Piero Hincapié sufrieron problemas en los tobillos durante una sesión de entrenamiento luego de la victoria por 2-1 frente al Leeds.
Ninguno de los dos había sido titular en el encuentro liguero, por lo que tenían previsto realizar trabajo adicional para mantener el ritmo competitivo.
"Teníamos prevista una sesión de entrenamiento después del partido para los jugadores que no habían disputado suficientes minutos. En dos acciones muy desafortunadas, perdimos a dos jugadores", reconoció Mikel Arteta.
Arteta espera los resultados médicos
El técnico español señaló que ambos futbolistas deben someterse a pruebas médicas para conocer la gravedad de sus problemas físicos y, hasta disponer de esos resultados, el Arsenal no puede establecer un plazo de recuperación ni confirmar cuánto tiempo estarán fuera de los terrenos de juego.
La incertidumbre llega en un momento exigente para el conjunto londinense, que afronta un calendario cargado de compromisos y necesita administrar los esfuerzos de su plantel para evitar nuevas bajas. En ese sentido, las lesiones de Zubimendi e Hincapié representan un contratiempo para los planes de Arteta.
El partido contra el Lille, en el horizonte
El próximo desafío será este martes frente al Lille, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. La ausencia de ambos futbolistas obliga al entrenador a buscar alternativas para un encuentro en el que el equipo londinense pretende mantener su buen ritmo competitivo.
La baja de Zubimendi supone una dificultad en el centro del campo, mientras que la de Hincapié reduce las opciones defensivas del técnico español.
En esa línea, estas nuevas lesiones se suman a las dificultades que el Arsenal arrastra en su línea defensiva: William Saliba todavía no pudo debutar esta temporada debido a un problema de espalda y Jurrien Timber continúa bajo un seguimiento específico para controlar las cargas de trabajo después de la cirugía a la que se sometió durante el verano por una lesión en la ingle.
Con nueve partidos programados en un periodo de 28 días, Arteta deberá gestionar cuidadosamente los minutos de sus futbolistas.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.