Alarma en el FC Barcelona: ¿Se volvió a lesionar Frenkie de Jong?

Países Bajos tuvo una actuación magistral en el primer encuentro del parón internacional de noviembre aplastando por 7-0 a Grecia en Ámsterdam. Pese a ello, una situación en el descanso encendió las alarmas en el departamento médico del FC Barcelona y en el despacho de Hansi Flick: Frenkie de Jong salió reemplazado en el descanso por un problema físico.

"Frenkie vino a verme antes del partido. Sentía molestias en la espalda. En el descanso, pensamos que era mejor sustituirlo. No es nada grave", señaló Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior la encuentro con los helénicos.

Además, el ex entrenador del Barça dijo: "El marcador era de 5-0 al descanso y acabo de volver de una lesión, así que tenía sentido para mí ser cambiado. Aún no he jugado muchos minutos. Con todos los viajes y los compromisos internacionales, y teniendo en cuenta lo que he pasado antes, no había necesidad de correr riesgos".

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Tras la polémica por su participación en el Mundial 2026 estando al borde desde lo físico, Frenkie de Jong entró en un proceso de recuperación bastante conservador en su rodilla para poder volver al máximo nivel. En lo que va de la temporada, según recapitula Sport, solamente sumó 163 minutos repartidos en cuatro encuentros: el Clásico frente al Real Madrid, el choque contra el Alavés, un rato de juego ante Aston Villa y el experimento de jugar como lateral en el Metropolitano frente al Atlético.

Para fortuna de Hansi Flick, el recambio en el mediocampo es de lujo y se puede relajar sabiendo que, Frenkie al margen, tiene a futbolistas como Rodri o Marc Bernal para oficiar como volantes posicionales, o Pedri para la distribución y conducción con balón dominado. El neerlandés perdió la capitanía hace un tiempo por la simple razón de que el entrenador alemán necesita tener al portador principal de la cinta en campo la mayor cantidad de tiempo posible.