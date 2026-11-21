Désiré Doué no está teniendo mucha suerte con las lesiones. Poco más de una semana después de perder un diente durante un partido con la selección de Francia, el delantero del PSG volvió a sufrir un problema médico, esta vez en el encuentro contra el Niza por la fecha 11 de la Ligue 1. La situación fue muy preocupante, ya que el futbolista tuvo que salir del campo de juego en camilla y llorando.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo, cuando Doué sufrió una lesión sin contacto con un rival. Su pie quedó clavado en el césped, lo que provocó su caída al suelo, donde permaneció con evidentes gestos de dolor mientras se sujetaba la rodilla derecha.

El cuerpo médico del PSG ingresó de inmediato para atender al delantero, que no pudo levantarse ni abandonar el terreno de juego por sus propios medios. Por eso, fue retirado en camilla en el minuto 43 y Ferran Torres ingresó en su lugar.

La lesión llegó en un momento desafortunado para Doué, que había marcado el segundo gol de los dirigidos por Luis Enrique en el minuto 32. El PSG se fue al descanso con una ventaja de 2-1, pero la preocupación por el estado de su goleador dejó malestar en el ambiente.

Doué sufrió una lesión ante el Niza | VALERY HACHE/GettyImages

¿Qué lesión sufrió Doué contra el Niza?

Por el momento, el PSG no dio a conocer un diagnóstico definitivo sobre la lesión del francés. Se apunta a un problema en la rodilla derecha, cuya gravedad deberá determinarse con estudios médicos.

La posibilidad de una lesión de consideración preocupa al cuerpo técnico, sobre todo por la proximidad del partido contra la Roma por la Champions League, programado para el miércoles 25 de noviembre.

Este episodio se produce poco más de una semana después de otro accidente que protagonizó Doué en el parón internacional de noviembre.

Doue sufrió un codazo en el partido contra Italia por la Nations | NurPhoto/GettyImages

En la derrota de Francia contra Italia por la Nations League, el delantero recibió un codazo de Davide Frattesi en el rostro que provocó el desplazamiento de uno de sus dientes. El futbolista necesitó atención médica sobre el campo de juego y terminó sustituido por Senny Mayulu por decisión de Zinedine Zidane.