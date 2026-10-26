La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará hoy, lunes 26 de octubre, en Londres, con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial compitiendo por el reconocimiento individual más importante de la temporada. Entre los principales candidatos aparece Lamine Yamal, quien llega después de conquistar el Mundial 2026 con España y de otra destacada campaña con el Barcelona.

El extremo español, de apenas 19 años, también figura entre los nominados al Trofeo Kopa, el reconocimiento que distingue al mejor futbolista joven del mundo. Después de conquistar este premio en 2024 y 2025, Yamal aspira a ganarlo por tercera vez consecutiva, algo que tampoco tiene antecedentes.

¿Algún jugador ganó el Balón de Oro y el Trofeo Kopa el mismo año?

La respuesta es que ningún futbolista ganó el Balón de Oro y el Trofeo Kopa en una misma edición desde la creación de este último premio en 2018.

Aunque ambos reconocimientos se entregan durante la misma ceremonia, tienen criterios diferentes. El Balón de Oro distingue al mejor futbolista de la temporada sin restricciones de edad, mientras que el Trofeo Kopa está reservado para jugadores jóvenes que cumplen los requisitos de edad establecidos por la organización.

Por lo tanto, no existe una incompatibilidad que impida conquistar los dos premios. Simplemente, ningún jugador consiguió imponerse en ambas categorías durante una misma edición.

Entre los ganadores históricos del Trofeo Kopa aparecen nombres como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Pedri y Gavi. Sin embargo, ninguno logró acompañar ese reconocimiento con el Balón de Oro en el mismo año.

Lamine Yamal podría hacer historia en el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal tiene la oportunidad de romper esa barrera. El futbolista del Barcelona ganó el Trofeo Kopa en las dos últimas ediciones y vuelve a presentarse como uno de los grandes aspirantes al reconocimiento juvenil.

Además, su consagración con España en el Mundial 2026 y su rendimiento durante la temporada 2025-26 lo colocaron entre los candidatos al Balón de Oro, donde compite con figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Rodri.

Si consigue ambos galardones, Yamal se convertirá en el primer futbolista que gana el Balón de Oro y el Trofeo Kopa en una misma edición. También establecería otro récord: sería el primero en conquistar tres Trofeos Kopa, después de haber sido el único capaz de ganarlo en dos oportunidades.

La ceremonia de Londres podría representar así un nuevo capítulo en la carrera del joven español, que ya acumula varios récords individuales pese a su corta edad.